Un weekend di riscoperta delle tradizioni agroalimentari fra Trapani , Marsala, Paceco e Favignana

05/10/2026 20:22:00

Se l'estate appena trascorsa ha segnato un record di eventi legati alla promozione di nostri prodotti di eccellenza (sagre e rassegne del settore vitivinicolo in primis), di certo anche il mese di Ottobre inizia con le migliori premesse.

Le condizioni meteo invidiabili hanno agevolato le organizzazioni di eventi interessanti, le cui premesse sono legate alla (ri)scoperta delle nostre radici imprenditoriali legate all'agricoltura.

Il legame col territorio ha fatto da Trade Union al weekend appena trascorso. Il vino e la birra sono stati tra i protagonisti principali.

Il primo attraverso "Insolito-Marsala", rassegna di degustazione di vino svoltasi tra Trapani e Marsala dal 30 settembre al 4 ottobre.

Pranzi, cene e vini in abbinamento ai vini delle migliori cantine della provincia,nelle più belle locations (ricordiamo la splendida enoteca marsalese di Palazzo Fici, il Chiostro di San Domenico a Trapani, il Museo Archeologico regionale lilibeo,sempre a Marsala).

Immancabile la partecipazione anche di ristoranti e lounge bar ,al fine di proporre menù in abbinamento ai vini proposti.

'Insolito' si propone non solo di fare assaggiare vini ma di entrare in cantina e sedersi a tavola con chi produce e cucina. Prodotti di eccellenza gastronomica hanno troneggiato ,dividendosi la scena assieme alle migliori bottiglie delle varie cantine. Va menzionato l'ottimo pre-cena ,su invito, organizzato dalla Cantina Firriato di Paceco l'1 Ottobre , presso la sede di via Trapani. Oltre ad una selezione delle più note etichette , ci si e' potuti cimentare con la degustazione dei monovarietali travasati per l'occasione,per sentire e riconoscere le caratteristiche precipue dei singoli vitigni: aspetto,questo, didatticamente interessante per gli addetti ai lavori e per chi si avvicina ,anche solo per curiosità, al vino.

Nelle sale interne venivano tagliati ed affettati a vista degli ottimi prosciutti crudi (Parma e San Daniele) ,prodotti da una azienda partner dell'evento. Altro caposaldo della tradizione Emiliana proposto e' stato il culatello di Zibello, unitamente al salame felino ,al parmigiano e ai panetti proposti in abbinamento. Non e' mancata la gita in bottaia che ,per l'occasione, si e' trasformata in sala espositiva per raccontare ,attraverso gli scatti in bianco e nero del fotografo Giò Martorana , l'altra area di produzione aziendale: quella Etnea, unitamente alla visita nel cuore pulsante della Cantina: l'area dedicata all'imbottigliamento ed inscatolamento.

Passiamo dal vino alle birre per ricordare il riconfermato successo del Beer Fest di Trapani, nelle serate del 2, 3, e 4. I birrifici nostrani sono una realtà che ha preso sempre più piede negli anni e la qualità unita ai prezzi (ancora) sostenibili per il consumatore finale ne spiegano buona parte del buon riscontro ottenuto.

Aziende della provincia di Palermo si sono messe a confronto con quelle del trapanese (Castellammare del golfo, Paceco, Trapani, Marsala ,etc.) in cui le proverbiali giovialità e scanzonatezza che si uniscono al mondo della birra hanno affiancato la conoscenza e l'approfondimento della produzione della stessa, attraverso il confronto coi vari mastri birrai ,all'interno dei loro stands siti in Piazza Vittorio Emanuele.

La musica e l'allegria,infine, sono stati corollario di un evento ben organizzato che riscuote sempre più successo.

Last but not least, spostandoci a Favignana, segnaliamo la kermesse "Favignana Blue & green 2026" di venerdì 2 e sabato 3 Ottobre. Organizzato dalla sigla sindacale di categoria C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigiani), col Patrocinio del Comune di Favignana e degli altri Enti territoriali, l'evento si e' proposto ,in fase di apertura, di promuovere la causa per il riconoscimento della "Busiata con il pesto alla trapanese" come S.T.G. (Specialità Tradizionale Garantita): Ottimo punto di partenza per foraggiare la promozione e la valorizzazione dei prodotti del comparto agroalimentare del nostro territorio.

Il resto della '2 giorni' e' proseguito con l'Expo che ha visto protagoniste le piccole imprese del settore che producono le eccellenze che allietano i nostri palati e quelli degli immancabili turisti,mai così numerosi nel mese di Ottobre. Produttori di miele, salse e preparati sia dolci che salati, caseifici, pastifici, cantine vinicole e varie aziende agricole hanno illustrato con dedizione i loro prodotti, mentre i cooking show a tema Busiata (manco a dirlo) e le musiche popolari hanno fatto il resto per sedurre gli avventori.

Una menzione a parte merita l'opera dei Pupi allestita dall'associazione 'G.Canino' di Salvatore Oliveri. Sono stati portati in scena pezzi della nostra tradizione attraverso le Storie dei Paladini di Francia: 'Il gran duello tra Orlando e Rinaldo per l'amore della bella Angelica'. Totó Fundaró, inoltre, ha accompagnato il pubblico tra Storie e leggende di Sicilia attraverso "La leggenda di Cola Pesce" e "La storia della baronessa di Carini".

La giornata conclusiva ha visto dapprima un momento di networking tra imprese e ristoratori, successivamente la riapertura dell'Expo , tra le note dei Sicitalia , le suadenti cantilene dei Cantastorie ( con 'Storia d'amuri di un pisci spata' e 'La corsa del conte') e 'La dama Rovenza', nel prosieguo dell'opera degli scintillantissimi pupi di Oliveri.

La chiusura musicale è d'obbligo, all'interno dei cortili dello splendido Palazzo Florio , fiore all'occhiello del Comune di Favignana, durante una serata dal clima mite ,tra le luci della sera e i commenti entusiastici dei turisti e degli abituée egusei .

Giuseppe Giacalone



