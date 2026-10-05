Lo Sport: Futsal, il Mazara si impone nel derby - Basket, buona la prima per le alcamesi

05/10/2026 06:00:00

Pallamano A1: terza giornata da incorniciare per le formazioni trapanesi nel campionato di Serie A1 di pallamano femminile. La Handball Erice si conferma squadra solida e passa per 29-23 sul campo del Conversano, gestendo il vantaggio accumulato sin dalle prime battute grazie a un buon controllo del match, nonostante il generoso tentativo di rimonta delle pugliesi. Brillante e storica affermazione per il Trapani, che conquista la sua prima vittoria nel massimo campionato espugnando il parquet di Padova con un netto 31-21. Dopo un avvio equilibrato, le granata hanno preso il largo nel corso della prima frazione (chiusa sul 15-11) per poi dilagare nella ripresa, toccando persino il +10 e mettendo in cassaforte due punti di inestimabile valore per il morale e per la classifica, confermando la crescita esponenziale del movimento provinciale in ambito nazionale.

Volley A2: inizio di campionato in salita per la Sigel Seap Marsala Volley, superata in trasferta dalla CBL Costa Volpino con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-17, 26-24) nella prima giornata della Serie A2 Fineco. Le lilibetane, frenate da un impatto contratto nei primi due set e ben dominate dalle padrone di casa lombarde, hanno mostrato il loro volto migliore nella terza frazione. Trascinate da orgoglio e qualità, le biancoazzurre hanno lottato punto a punto fino ai vantaggi (24-24), sfiorando l'opportunità di allungare il match prima di cedere di un soffio nel finale. Nonostante il rammarico per l'epilogo del terzo set, la squadra di coach Dino Guadalupi lascia il campo con la consapevolezza di poter recitare un ruolo competitivo nella categoria. Il gruppo è già proiettato al riscatto: domenica prossima, il debutto casalingo al PalaSanCarlo offrirà l'occasione di trovare il primo abbraccio del pubblico contro la corazzata Busto Arsizio.

Futsal A2: il Futsal Mazara si aggiudica anche il primo atto ufficiale del campionato di Serie A2, superando per 3-2 il Marsala Futsal al termine di un confronto intenso e vibrante disputato in casa dei canarini. Dopo aver già incrociato i tacchetti in Coppa, i padroni di casa di mister Bruno hanno ribaltato l'iniziale doppio vantaggio lilibetano firmato nel primo tempo da Giubilei e Caropi. Nella ripresa, un Mazara più cinico e produttivo ha trovato la via della rete con Palumbo e una doppietta di Moragas, centrando la terza affermazione stagionale nei derby contro i cugini marsalesi. Per il sodalizio lilibetano, partito con ambizioni di vertice, la sconfitta brucia ma non deve intaccare le certezze: servirà un immediato sblocco mentale e una reazione caratteriale per incanalare la stagione sui giusti binari e lottare per i traguardi prefissati.

Basket A2/F: esordio casalingo trionfale per la Sicily by Car Golfobasket Alcamo, che bagna l'inizio del campionato di Serie A2 Credem Banca superando per 62-46 la Polisportiva A. Galli Basket sul parquet del Pala Tre Santi. Le ragazze allenate da coach Vincenzo Ferrara hanno disputato una gara autoritaria, conducendo le danze dall'inizio alla fine e toccando un vantaggio massimo di venti lunghezze. Un primo tempo praticamente perfetto, aperto da un break iniziale di 8-0 firmato da Matea Nikolic, ha indirizzato la sfida, mentre nei quarti successivi la squadra ha saputo arginare con intelligenza i tentativi di rimonta delle toscane. Prestazione corale di alto profilo impreziosita dai riscontri balistici delle protagoniste: la neoarrivata play Rosa Cupido ha chiuso come miglior marcatrice con 16 punti, ben supportata da Francesca Russo (11) e dalla stessa Nikolic (10), regalando i primi due punti e un grande entusiasmo al numeroso pubblico presente.

Calcio serie D: il Trapani ritrova identità, carattere e vittoria, superando per 1-0 la blasonata Reggina nel big match della sesta giornata di Serie D. Un successo di altissimo spessore tecnico che permette ai granata di cancellare interamente la penalizzazione di cinque punti, salendo a quota uno e agganciando l'Enna in classifica. La cura Misiti produce frutti eccellenti: la squadra ha scacciato i fantasmi sfoderando una prestazione fatta di grande attenzione, aggressività e ritmi alti. Dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo tempo con un gran tiro a giro di Leveque neutralizzato da un prodigioso Lagonigro, e graziato da provvidenziali interventi del portiere Simoni nella ripresa, i trapanesi hanno colpito all'83'. Lamin Jallow ha raccolto un pregevole cross dalla sinistra insaccando in scivolata sul primo palo. Nel finale la difesa ha retto l'assalto calabrese, consegnando tre punti pesantissimi che rilanciano ambizioni e fiducia.

Calcio Eccellenza: quarta giornata ricca di emozioni e acuti per le formazioni trapanesi nel campionato di Eccellenza. Spicca il colpo esterno dell'Alcamo, che espugna Sciacca superando 2-1 l'Unitas grazie ai sigilli nella ripresa di Lentini e Anane che ribaltano il vantaggio iniziale di Corso, issando i bianconeri in vetta alla classifica a quota 9 punti. Stesso primato condiviso dal Marsala 1912 di mister Vincenzo Giannusa, bravo a piegare un ostico Montelepre per 1-0 grazie a un provvidenziale gol del subentrato Galfano nel secondo tempo, riscattando l'amaro esordio stagionale e confermando il buono stato di salute del club lilibetano. Prezioso pareggio casalingo a reti inviolate per il Castellammare, che impatta contro la Don Carlo Lauri Misilmeri e si conferma nelle zone altissime della graduatoria, a un solo punto dalla vetta. Sconfitta esterna per il Città di San Vito Lo Capo, battuto 2-1 a San Cataldo e ora invischiato nella difficile bagarra della zona play-out.



