Acireale, il tennis si tinge di rosa: sport e solidarietà per la prevenzione dei tumori al seno

05/10/2026 17:24:00

Tre giornate all’insegna dello sport, della solidarietà e della prevenzione. È quanto si è svolto sui campi del Tennis Club Acireale, dove il torneo FITP-TPRA organizzato in collaborazione con l’associazione Pink Lady di Trapani ha portato in campo il messaggio dell’Ottobre Rosa e della lotta contro i tumori al seno.

L’appuntamento ha avuto il suo momento centrale nel torneo di doppio femminile, che ha registrato una partecipazione significativa di atlete e appassionate. Le finali si sono disputate domenica 4 ottobre, con due coppie a imporsi nei rispettivi tabelloni.

Nel Limit la vittoria è andata a Raffaella Paternostro e Daniela Marino, quest’ultima impegnata anche nel ruolo di presidente dell’associazione Pink Lady.

La finale si è conclusa soltanto al tie-break, al termine di una sfida combattuta. Nel tabellone Expert Level, invece, hanno conquistato il primo posto Maria Teresa Garufi e Rossella Conti.

Ma il risultato più importante, al di là dei punteggi e dei verdetti del campo, è stato quello legato alla solidarietà.

I proventi delle iscrizioni e delle donazioni raccolti durante le giornate del torneo saranno infatti destinati ai progetti portati avanti da Pink Lady, tra cui Coccole in rosa, Progetto Ornella e Terapie integrate, oltre alle attività di supporto psicologico rivolte alle pazienti oncologiche.

L'iniziativa è arrivata proprio all'avvio dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore al seno. Il campo da tennis è diventato così anche uno spazio per promuovere una cultura della prevenzione e per sostenere concretamente chi affronta un percorso oncologico.

A bordo campo non sono mancate le istituzioni sportive e cittadine. Hanno sostenuto la manifestazione Fabrizio Greco, consigliere regionale FITP con delega all’attività di base e al tennis amatoriale, Gracy Urso, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Acireale, e Giorgio Giordano, presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Il Tennis Club Acireale, guidato dal presidente Salvo Raciti, ha ospitato contemporaneamente anche il Master Regionale TPRA FITP “Coppa delle Regioni”, con la partecipazione dei migliori giocatori amatoriali siciliani.

Un appuntamento agonistico che si è intrecciato con quello dedicato alla prevenzione, creando una giornata nel segno dello sport e dell'impegno sociale.

Una manifestazione, dunque, in cui il tennis è andato oltre il risultato sportivo.

Racchette e palline sono diventate lo strumento per raccogliere fondi, accendere i riflettori sulla prevenzione e sostenere i progetti rivolti alle donne che affrontano la malattia.



