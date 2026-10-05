Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
05/10/2026 09:18:00

Anpas Sicilia: a Valderice il confronto sul futuro della Protezione civile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/anpas-sicilia-a-valderice-il-confronto-sul-futuro-della-protezione-civile-450.jpg

La prevenzione, il monitoraggio del territorio e il ruolo sempre più centrale del volontariato nelle emergenze. 

 

Sono stati questi alcuni dei temi al centro del convegno che ha aperto la giornata di sabato dell’assemblea regionale di Anpas Sicilia, appuntamento che ha riunito rappresentanti e volontari delle pubbliche assistenze siciliane.

 

Tra le esperienze portate al confronto anche quella di SOS Valderice, realtà che ha illustrato il lavoro svolto attraverso una sala operativa digitale dedicata al monitoraggio del territorio e alla prevenzione degli incendi. 

 

Un sistema che punta sull’utilizzo della tecnologia per migliorare la capacità di osservazione e di intervento, soprattutto in un territorio esposto ai rischi legati agli incendi e alle emergenze ambientali.

 

L’esperienza di Valderice è stata indicata come esempio concreto di come le associazioni di volontariato possano mettere in campo competenze, strumenti e organizzazione per rafforzare la prevenzione. Non soltanto interventi quando l'emergenza è già in corso, dunque, ma una presenza costante sul territorio e una capacità di raccogliere informazioni utili a intercettare tempestivamente le situazioni di rischio.

 

Nel corso dell'incontro è emersa anche la necessità di rafforzare il rapporto tra le realtà locali e le reti nazionali del volontariato. 

Un passaggio sottolineato nelle conclusioni da Lorenzo Colaleo, che ha richiamato il valore delle volontarie e dei volontari e il patrimonio di competenze costruito negli anni.

Per Colaleo il riconoscimento del ruolo del volontariato non può però fermarsi alle parole. 

Deve tradursi nel coinvolgimento effettivo delle persone che operano sul campo e nel sostegno al lavoro quotidiano delle associazioni. 

 

Formazione, competenze e passione rappresentano infatti una risorsa per le comunità, soprattutto quando si affrontano emergenze che richiedono preparazione e capacità operative.

 

Il convegno ha rappresentato l'apertura della giornata di sabato dell'assemblea regionale di Anpas Sicilia. Nel pomeriggio il programma ha guardato anche alla storia del movimento, ripercorrendo il percorso compiuto negli ultimi diciotto anni e le trasformazioni che hanno interessato il volontariato organizzato in Sicilia.

 

Un momento di bilancio, dunque, ma anche di passaggio verso una nuova fase. Domenica 4 ottobre i delegati delle pubbliche assistenze aderenti sono stati chiamati a eleggere i nuovi organismi regionali di Anpas Sicilia.

Al centro resta una sfida che riguarda direttamente i territori: rendere sempre più strutturata la capacità di prevenire i rischi, valorizzando il contributo di chi ogni giorno mette tempo, formazione e competenze a disposizione della comunità.

 

 L'esperienza di SOS Valderice, con la sua sala operativa digitale, si inserisce proprio in questo percorso: trasformare il volontariato in una rete sempre più preparata, tecnologicamente attrezzata e presente sul territorio.



Sociale | 2026-10-05 08:53:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/1791183435-0-a-salemi-il-convegno-sul-benessere-della-donna-over-50.jpg

A Salemi il convegno sul benessere della donna over 50 

La presidente della sede AVO di Salemi Rosalia Fiorello, sensibile alle sollecitazioni dal mondo femminile, ha ritenuto utile organizzare un interessante convegno per affrontare il tema del benessere delle donne nel periodo, a volte difficile, della...







Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...

Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...