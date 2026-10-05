Anpas Sicilia: a Valderice il confronto sul futuro della Protezione civile

05/10/2026 09:18:00

La prevenzione, il monitoraggio del territorio e il ruolo sempre più centrale del volontariato nelle emergenze.

Sono stati questi alcuni dei temi al centro del convegno che ha aperto la giornata di sabato dell’assemblea regionale di Anpas Sicilia, appuntamento che ha riunito rappresentanti e volontari delle pubbliche assistenze siciliane.

Tra le esperienze portate al confronto anche quella di SOS Valderice, realtà che ha illustrato il lavoro svolto attraverso una sala operativa digitale dedicata al monitoraggio del territorio e alla prevenzione degli incendi.

Un sistema che punta sull’utilizzo della tecnologia per migliorare la capacità di osservazione e di intervento, soprattutto in un territorio esposto ai rischi legati agli incendi e alle emergenze ambientali.

L’esperienza di Valderice è stata indicata come esempio concreto di come le associazioni di volontariato possano mettere in campo competenze, strumenti e organizzazione per rafforzare la prevenzione. Non soltanto interventi quando l'emergenza è già in corso, dunque, ma una presenza costante sul territorio e una capacità di raccogliere informazioni utili a intercettare tempestivamente le situazioni di rischio.

Nel corso dell'incontro è emersa anche la necessità di rafforzare il rapporto tra le realtà locali e le reti nazionali del volontariato.

Un passaggio sottolineato nelle conclusioni da Lorenzo Colaleo, che ha richiamato il valore delle volontarie e dei volontari e il patrimonio di competenze costruito negli anni.

Per Colaleo il riconoscimento del ruolo del volontariato non può però fermarsi alle parole.

Deve tradursi nel coinvolgimento effettivo delle persone che operano sul campo e nel sostegno al lavoro quotidiano delle associazioni.

Formazione, competenze e passione rappresentano infatti una risorsa per le comunità, soprattutto quando si affrontano emergenze che richiedono preparazione e capacità operative.

Il convegno ha rappresentato l'apertura della giornata di sabato dell'assemblea regionale di Anpas Sicilia. Nel pomeriggio il programma ha guardato anche alla storia del movimento, ripercorrendo il percorso compiuto negli ultimi diciotto anni e le trasformazioni che hanno interessato il volontariato organizzato in Sicilia.

Un momento di bilancio, dunque, ma anche di passaggio verso una nuova fase. Domenica 4 ottobre i delegati delle pubbliche assistenze aderenti sono stati chiamati a eleggere i nuovi organismi regionali di Anpas Sicilia.

Al centro resta una sfida che riguarda direttamente i territori: rendere sempre più strutturata la capacità di prevenire i rischi, valorizzando il contributo di chi ogni giorno mette tempo, formazione e competenze a disposizione della comunità.

L'esperienza di SOS Valderice, con la sua sala operativa digitale, si inserisce proprio in questo percorso: trasformare il volontariato in una rete sempre più preparata, tecnologicamente attrezzata e presente sul territorio.



