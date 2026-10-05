A Salemi il convegno sul benessere della donna over 50 

05/10/2026 08:53:00

La presidente della sede AVO di Salemi Rosalia Fiorello, sensibile alle sollecitazioni dal mondo femminile, ha ritenuto utile organizzare un interessante convegno per affrontare il tema del benessere delle donne nel periodo, a volte difficile, della menopausa.

La partecipazione all'incontro intitolato “Il benessere della donna over 50” e’ stata l’occasione per scoprire e conoscere nuove soluzioni possibili a problemi a volte sottaciuti per pudore o per mancanza di informazioni.

All’incontro di ieri domenica quattro ottobre hanno partecipato, oltre alla dottoressa Francesca Risalvato dell’ AVO regionale Sicilia, la psicologa e psicoterapeuta dottoressa Valeria Ippolito e la ostetrica Specialista in riabilitazione perineale dottoressa Vultaggio Giacoma.

La loro attiva presenza ha reso l'incontro propositivo a soluzioni efficaci ad un problema spesso trascurato, e una imperdibile occasione di una opportunità di crescita per tutti i partecipanti. Al convegno ha partecipato anche il sindaco di Salemi Vito Scalisi.



