Marsala, addio ad Enzo Gandolfo

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Enzo Gandolfo, imprenditore del settore vinicolo.
Si è spento serenamente oggi, 5 ottobre 2026. Era il proprietario dell’azienda vinicola Gandolfo.
Ne danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Ignazio e Valentina, la nuora Simona, il genero Giuseppe e i nipoti Marta, Marco e Giulia.
Per chi volesse rivolgergli un ultimo saluto, la salma si trova presso la Funeral Home delle Onoranze Funebri Angileri, in largo Sanzone, zona Porticella, a Marsala.
I funerali saranno celebrati domani, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Matteo a Marsala.
Il servizio funebre è curato dalle Onoranze Funebri Angileri.