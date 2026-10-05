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Se ne sono andati

Se ne sono andati
05/10/2026 20:32:00

Marsala, addio ad Enzo Gandolfo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/marsala-addio-ad-enzo-gandolfo-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Enzo Gandolfo, imprenditore del settore vinicolo.

 

Si è spento serenamente oggi, 5 ottobre 2026. Era il proprietario dell’azienda vinicola Gandolfo.

 

Ne danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Ignazio e Valentina, la nuora Simona, il genero Giuseppe e i nipoti Marta, Marco e Giulia.

 

Per chi volesse rivolgergli un ultimo saluto, la salma si trova presso la Funeral Home delle Onoranze Funebri Angileri, in largo Sanzone, zona Porticella, a Marsala.

 

I funerali saranno celebrati domani, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Matteo a Marsala.

 

Il servizio funebre è curato dalle Onoranze Funebri Angileri.


Se ne sono andati | 2026-10-05 20:32:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/marsala-addio-ad-enzo-gandolfo-250.jpg

Marsala, addio ad Enzo Gandolfo

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Enzo Gandolfo, imprenditore del settore vinicolo. Si è spento serenamente oggi, 5 ottobre 2026. Era il proprietario dell’azienda vinicola Gandolfo. Ne danno il triste...