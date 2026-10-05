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Politica
05/10/2026 12:10:00

Marsala: volontari e il consigliere Carini raccolgono 40 sacchi di rifiuti all'ingresso del Porticciolo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/1791195064-0-marsala-volontari-e-il-consigliere-carini-raccolgono-40-sacchi-di-rifiuiti-all-ingresso-del-porticciolo.jpg

Dopo aver denunciato in Consiglio comunale, già nel mese di agosto, la situazione dell’area antistante il porticciolo, il consigliere comunale di Marsala Francesco Carini, domenica 4 ottobre, alle 8.30, insieme ad alcuni volontari della neonata associazione Prometeo, della quale è presidente, ha effettuato una raccolta di rifiuti nella zona.

Al termine dell’intervento sono stati raccolti oltre quaranta sacchi di rifiuti, tra plastica, vetro, carta e metalli.

«Un piccolo gesto, ma serve a dare un segnale»

L’iniziativa, sottolinea Carini, non pretende di risolvere una situazione che interessa un’area molto estesa e nella quale si è accumulata una considerevole quantità di rifiuti. L’obiettivo è piuttosto quello di richiamare l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali e di una maggiore attenzione al decoro.

«La raccolta che abbiamo fatto, di certo non risolverà il problema, a causa della vastità dell’area e della massa di rifiuti, ma serve per dare un segnale, a chi ha il dovere di tenerla pulita ed ai cittadini», afferma il consigliere comunale.

«Adesso servono interventi strutturali»

Per Carini, infatti, la pulizia straordinaria non può essere l’unica risposta. Dopo la rimozione dei rifiuti, occorre garantire la manutenzione dell’area nel tempo, anche attraverso maggiori controlli e sistemi di videosorveglianza che possano contribuire a prevenire nuovi episodi di abbandono.

«Adesso tocca a chi di dovere intervenire in maniera strutturale, non soltanto ripulendo l’area, ma anche preservandola nel tempo, attraverso controlli e sistemi di videosorveglianza», sottolinea.

 

 

«Il porto è un ingresso della città»

La questione assume particolare rilievo anche per la posizione dell’area, che rappresenta uno dei punti di accesso a Marsala per chi arriva dal mare e una zona di sosta per i pullman diretti verso le cantine vinicole del territorio.

«Il porto di Marsala è uno degli ingressi in città per tanti turisti che provengono dal mare, è una zona di sosta per i pullman che si accingono a visitare le nostre cantine vinicole. Non può essere questo il nostro biglietto da visita», conclude Carini.

L’iniziativa si inserisce nelle attività dell’associazione Prometeo, nata con l’obiettivo, come spiegato dal consigliere, di promuovere iniziative concrete sul territorio e contribuire alla cura degli spazi cittadini.









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