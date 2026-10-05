Marsala: 43mila euro reinvestiti in servizi cimiteriali. Soddisfatto l'ex assessore Di Girolamo

05/10/2026 11:10:00

I 43 mila euro recuperati attraverso la vendita di aree cimiteriali saranno reinvestiti in nuovi interventi e attrezzature a servizio del cimitero. A esprimere soddisfazione per la destinazione delle somme è il consigliere comunale Di Girolamo, che sottolinea il lavoro portato avanti durante il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di assessore.

Golf car per anziani e persone con difficoltà motorie

Tra gli interventi previsti c’è l’acquisto di alcune golf car, le macchinine elettriche che saranno utilizzate per accompagnare all’interno del cimitero gli anziani e le persone con difficoltà motorie.

Il servizio sarà garantito anche attraverso l’ingresso secondario, dove è prevista la presenza di un dipendente incaricato di fornire assistenza ai cittadini. L’obiettivo è rendere più agevole l’accesso e la fruizione del cimitero anche per chi ha maggiori difficoltà negli spostamenti.

Nuova segnaletica e attrezzature

Le risorse disponibili saranno destinate anche all’installazione di nuova segnaletica, con indicazioni più chiare per l’ingresso e l’uscita, oltre all’acquisto di ulteriori attrezzature necessarie per il funzionamento e la gestione del cimitero.

Si tratta, dunque, di somme che, dopo essere state recuperate attraverso la vendita delle aree cimiteriali, vengono ora indirizzate verso interventi concreti a beneficio dei servizi e degli utenti.

Di Girolamo: “Risultati tangibili per la città”

“Sono alquanto soddisfatto del lavoro svolto e del fatto che le risorse derivanti dalla vendita di aree cimiteriali possano oggi essere reinvestite per migliorare concretamente i servizi del cimitero”, dichiara il consigliere comunale Di Girolamo.

“È importante che il lavoro amministrativo produca risultati tangibili per la città e per i cittadini. L’indicazione politica per destinare queste somme a interventi e attrezzature utili è stata da me sostenuta e promossa”, conclude.



