Favignana piange Gaspare Di Via, ex sindaco e storico socialista delle Egadi

05/10/2026 10:47:00

Favignana piange Gaspare Di Via. È morto l’ex sindaco delle Egadi, storico esponente socialista e protagonista per decenni della vita politica e amministrativa dell’arcipelago. Una figura conosciuta e rispettata, ricordata in queste ore da amministratori, consiglieri e rappresentanti politici di esperienze anche molto diverse tra loro.

Di Via fu sindaco di Favignana tra il 1993 e il 1994 e continuò poi a partecipare alla vita pubblica delle isole. La documentazione storica sulle amministrazioni comunali conferma il suo mandato negli anni Novanta e la sua lunga presenza nella politica locale.

Il ricordo del sindaco Pagoto

A dare notizia della scomparsa è stato anche l’attuale sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, tornato alla guida del Comune dopo le elezioni del 2025.

«Con commozione apprendiamo della scomparsa di Gaspare Di Via, già sindaco e amministratore del Comune di Favignana – scrive Pagoto –. Un uomo che ha servito le nostre Isole con passione e amore autentico per la sua comunità».

Il sindaco ricorda anche il rapporto personale costruito negli anni: «Mi mancheranno le chiacchierate, i consigli, le battute sempre lucide e serene sulla vita politica e amministrativa della nostra comunità e non solo».

Alla famiglia sono state rivolte le condoglianze dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità delle Egadi.

Sammartano: “Uno degli uomini politici più rappresentativi delle Egadi”

Parole di cordoglio anche dal consigliere comunale di minoranza Francesco Sammartano, che ricorda Di Via come «uno degli uomini politici più rappresentativi delle Egadi».

Sammartano sottolinea la lunga militanza socialista dell’ex sindaco e rievoca il 1998, quando partecipò per la prima volta alla politica attiva sostenendo proprio la candidatura di Di Via a sindaco.

Un rapporto politico, ma anche personale. Sammartano ricorda l’ultimo incontro dello scorso 21 febbraio: un caffè e una discussione, ancora una volta, sul futuro di Favignana. In quella occasione Di Via gli avrebbe strappato una promessa: continuare a lavorare per realizzare una casa di riposo per gli anziani delle Egadi.

Una promessa che il gruppo consiliare Egadi Meravigliose, composto anche da Maria Sinagra e Antonino Lo Iacono, dice oggi di voler rinnovare pubblicamente, rilanciando la proposta di progettare la struttura nell’area del cosiddetto “Principino”.

Maiorana: “Un maestro di passione civica”

Anche Nino Maiorana, commissario di Fratelli d’Italia Isole Egadi e del circolo La Frontiera, ricorda Di Via partendo da un’esperienza politica lontana nel tempo.

«Nel 1987 ho mosso i miei primi passi nell’impegno politico attivo. Io sedevo nei banchi della maggioranza, lui in quelli dell’opposizione», racconta Maiorana.

Di Via viene ricordato come un amministratore attento, scrupoloso nel controllo degli atti e rispettoso delle istituzioni: «Un maestro di passione civica che non dimenticherò».

Una vita dentro la politica delle Egadi

La storia politica di Gaspare Di Via è, in fondo, anche un pezzo della storia recente di Favignana. Socialista, sindaco, consigliere e più volte protagonista delle vicende amministrative dell’arcipelago, continuò a interessarsi della cosa pubblica ben oltre gli incarichi ricoperti.

Nel 2013 il suo nome figurava ancora nelle competizioni amministrative dell’isola, candidato al Consiglio comunale nella lista a sostegno di Ippolita Sammartano.

Una presenza lunga, dunque, fatta di battaglie politiche, confronti e rapporti personali che evidentemente hanno resistito anche alle divisioni di partito.

Ed è forse questo il dato che emerge con maggiore forza dai messaggi di queste ore: Gaspare Di Via apparteneva a quella generazione per la quale la politica locale era prima di tutto presenza, discussione, conoscenza delle persone e dei problemi dell’isola.

Favignana oggi saluta uno dei protagonisti della sua storia amministrativa recente.



