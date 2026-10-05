Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e traffico di quasi 1mln di passeggeri

05/10/2026 09:05:00

Se c'è un territorio che più di ogni altro rappresenta la crescita del traffico marittimo in Sicilia occidentale nel 2026, questo è senza dubbio l'arcipelago delle Egadi. I dati relativi al periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre mostrano infatti un incremento dei passeggeri trasportati superiore al 12% rispetto all'anno precedente, il risultato migliore tra tutti i principali sistemi insulari serviti da Liberty Lines.

Nel corso della stagione estiva, le Egadi hanno movimentato oltre 980.000 passeggeri, confermandosi uno dei più importanti sistemi di trasporto marittimo del Mediterraneo italiano e uno dei principali motori della mobilità turistica della Sicilia occidentale.

La crescita non riguarda soltanto i numeri complessivi, ma interessa l'intera struttura dei collegamenti. Il traffico continua a concentrarsi sulla direttrice Trapani-Favignana, che da sola assorbe oltre il 60% dei movimenti dell'arcipelago. Circa due passeggeri su tre che viaggiano nelle Egadi hanno infatti come origine o destinazione Favignana, confermando il ruolo dell'isola come principale polo turistico e logistico del sistema.

Particolarmente significativo è anche il ruolo del porto di Trapani, che rimane la principale porta di accesso all'arcipelago. Oltre l'85% dei passeggeri in partenza dalla città è diretto verso Favignana, mentre i restanti flussi si distribuiscono tra Marettimo e Levanzo.

Accanto a Trapani, cresce anche il ruolo di Marsala, che negli ultimi anni ha consolidato una funzione sempre più strategica e complementare nei collegamenti con le Isole Egadi. Un percorso sostenuto anche dai progetti di riqualificazione e sviluppo dell’area portuale promossi dall’Amministrazione comunale, che hanno trovato una concreta realizzazione lo scorso 31 luglio con l’apertura del Welcome Terminal.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Marsala, Liberty Lines e l’armatore di Egadi Charter Davide Parrinello, ha restituito ai viaggiatori uno spazio che per anni era rimasto inutilizzato, trasformandolo in una moderna sala d’attesa e in un punto servizi dedicato ai passeggeri.

L’apertura del terminal ha rappresentato un importante passo avanti nel miglioramento dell’accoglienza e della qualità dei servizi offerti nello scalo marsalese, mettendo a disposizione degli utenti ambienti confortevoli, climatizzati e dotati dei principali servizi essenziali. Un intervento che accompagna la costante crescita dei flussi turistici e che contribuisce a rafforzare il ruolo di Marsala come porta di accesso privilegiata alle Egadi, integrando e ampliando l’offerta di mobilità dell’intero territorio.

Altro elemento di particolare interesse è la distribuzione dei flussi nel corso della stagione. Il mese di luglio si è affermato come il vero baricentro dell’estate alle Egadi, arrivando a generare da solo quasi il 30% dell’intero traffico registrato tra giugno e settembre.

Un risultato che conferma la crescente capacità attrattiva dell’arcipelago nel cuore della stagione turistica e la progressiva centralità di luglio nella scelta delle vacanze da parte dei viaggiatori. A sostenere questa crescita contribuisce certamente il crescente appeal delle isole e, in particolare, di Favignana, che quest’anno ha beneficiato di una significativa esposizione mediatica internazionale legata alle riprese del film "The Odyssey".

Al tempo stesso, una leva fondamentale della crescita registrata sulle Egadi è stata rappresentata dal profondo rinnovamento del sistema dei collegamenti marittimi avviato da Liberty Lines negli ultimi anni. Gli investimenti nella nuova flotta hanno consentito di aumentare in modo significativo la capacità di trasporto disponibile, elevando al contempo gli standard di affidabilità, comfort e qualità del servizio. Questo ha consentito l’impiego di catamarani di maggiore capacità durante la stagione estiva che ha permesso di rispondere con maggiore efficacia all’aumento della domanda di mobilità verso l’arcipelago. L’effetto combinato tra una domanda turistica in costante espansione e una superiore offerta di posti ha così determinato un sensibile incremento dei flussi sulle rotte delle Egadi.

I numeri del 2026 confermano quindi una tendenza ormai consolidata: le Egadi rappresentano oggi uno dei principali poli turistici del Mezzogiorno, con collegamenti sempre più efficienti e una capacità attrattiva in continua crescita. Un risultato che rafforza il ruolo strategico dell'arcipelago per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia occidentale e che conferma come accessibilità, investimenti e qualità del servizio siano elementi decisivi per sostenere la competitività delle destinazioni insulari.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



