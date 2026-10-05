Meteo Sicilia oggi 5 ottobre: sole nel Trapanese. Ma da domani cambia qualcosa

05/10/2026 07:41:00

L’autunno, almeno per oggi, può aspettare. Lunedì 5 ottobre sarà ancora una giornata prevalentemente stabile sulla Sicilia occidentale, con sole, temperature miti e nessuna pioggia significativa tra Trapani e Marsala. A Trapani si potranno raggiungere i 27 gradi, mentre sulla costa marsalese si resterà attorno ai 25-26 gradi.

Il quadro, però, comincia lentamente a cambiare: da martedì aumenteranno le nuvole e le temperature perderanno qualche grado, con maggiore instabilità soprattutto sul resto dell’Isola.

Trapani, giornata quasi estiva

A Trapani le temperature saranno comprese indicativamente tra 18 e 27 gradi. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata e non sono previste precipitazioni rilevanti.

Il caldo, però, resta assolutamente normale per il periodo: nessuna ondata di calore, soltanto un ottobre che continua a prendersela comoda.

Marsala, sole e clima mite

Situazione analoga a Marsala, dove la giornata sarà asciutta, con ampie schiarite e temperature massime attorno ai 25-26 gradi.

I venti saranno generalmente deboli, inizialmente orientali o sud-orientali, con variazioni di direzione nel corso della giornata.

Sul settore delle Egadi la ventilazione di Scirocco resterà debole, generalmente tra 6 e 19 km/h.

Mare poco mosso

Buone anche le condizioni del mare.

Lungo la costa occidentale e nel settore delle Egadi il mare sarà poco mosso, con onde generalmente nell’ordine dei 20-40 centimetri. Anche davanti a Marsala non sono previste condizioni problematiche per la navigazione ordinaria.

Sicilia, ancora alta pressione

Sul resto dell’Isola prevalgono ancora condizioni di stabilità, eredità dell’alta pressione che ha dominato il primo fine settimana di ottobre.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 23 e 27 gradi: 27 a Trapani, 26 a Siracusa, 25 a Palermo, Agrigento, Catania e Caltanissetta.

Allerte: nessun problema particolare nel Trapanese

La Protezione Civile regionale ha pubblicato l’avviso meteo-idrogeologico valido anche per oggi, 5 ottobre. Per la Sicilia occidentale e per il Trapanese non emergono condizioni di particolare criticità legate a piogge intense o vento forte.

Resta inoltre attivo il monitoraggio stagionale del rischio incendi, con l’avviso regionale aggiornato domenica 4 ottobre. Non risultano, per il Trapanese, condizioni da emergenza per caldo estremo.

Martedì arrivano più nuvole e qualche grado in meno

Il primo cambiamento apprezzabile è atteso martedì 6 ottobre.

Le temperature diminuiranno: secondo le indicazioni dell’Aeronautica Militare, il valore massimo nell’area di riferimento scenderà da circa 27 a 23 gradi, mentre aumenterà la probabilità di nuvolosità e di qualche fenomeno.

Non si profila, almeno al momento, una vera svolta autunnale nel Trapanese, ma il tempo diventerà meno monotono.

Mercoledì e giovedì: maggiore variabilità

Tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre la situazione resterà più variabile rispetto a oggi, con alternanza di schiarite e annuvolamenti e possibilità di precipitazioni sparse.

Le temperature dovrebbero mantenersi più basse rispetto ai valori quasi estivi di questi giorni.

In sintesi: oggi sole e 27 gradi, da martedì il primo ridimensionamento.

Ottobre, dopo cinque giorni di prova gratuita dell’estate, sembra finalmente intenzionato ad attivare il suo abbonamento all’autunno.



