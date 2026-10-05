Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
05/10/2026 10:25:00

"A Marsala c'è la nuova stazione, ma il treno deve diventare davvero accessibile a tutti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/a-marsala-c-e-la-nuova-stazione-ma-il-treno-deve-diventare-davvero-accessibile-a-tutti-450.jpg

Egregio direttore di TP24,

 finalmente Marsala ha una stazione ferroviaria rinnovata , con un sottopasso che permette di andare dal primo al secondo binario e viceversa in sicurezza, ma fino a oggi solo per gli utenti non disabili. Era da anni che i vertici delle ferrovie ne parlavano e con i fondi del Pnrr finalmente l’hanno realizzata. Meglio tardi che mai. Sono stati realizzati anche due ascensori, uno per ogni binario, che purtroppo non sono ancora funzionanti. Fatto gravissimo. Come fanno le persone con disabilità, i genitori con bambini in carrozzina, le persone con valigie, ad andare da un binario all’altro? Gli ascensori non dovevano essere in funzione il giorno stesso dell’apertura del sottopasso? Misteri marsalesi. 

 

Chi ha controllato e controlla i lavori?  Inoltre gli ascensori saranno anche  a norma, ma oltre a essere appena due, la sensazione è che sono anche piccoli. Presto sarà pronta la fermata dei treni all’aeroporto di Birgi e la maggior parte di turisti e di marsalesi useranno il treno per raggiungere l’aeroporto e viceversa e di solito avranno valigie anche pesanti. E se per problemi tecnici o per la semplice manutenzione un ascensore si blocca come fara’ chi ne ha bisogno? Era così difficile farne due per ogni binario e un po’ più grandi? Inoltre diverse persone soprattutto giovani, usano la bicicletta per andare a lavoro o a scuola e la trasportano sul treno, dove c’è uno scomparto adibito per tale servizio. Nel fare il sottopasso, è’ stata realizzata  giustamente una “canalina” per il trasporto delle biciclette, anche questa  sarà a norma,  ma è così stretta e così addossata alla parete che è quantomeno molto scomoda utilizzarla. Perché non farla più grande e possibilmente  al centro della scala, e poterla utilizzare anche per le valigie? E’ difficile capire perché in questa terra, nel fare le opere pubbliche non si devono attenzionare anche i dettagli,  che in questo caso sono essenziali . Si può ancora rimediare? Penso di SÌ e sarebbe opportuno farlo.                              

 

Molti lavoratori e studenti prendono il treno per andare a Trapani o a Mazara e viceversa, perché e’ un mezzo di trasporto sicuro, fa risparmiare soldi e tempo, non è stressante e non inquina.  Le persone lungo il tragitto, possono leggere, lavorare al computer, studiare, conversare, purtroppo le corse sono poche e di pomeriggio rare, così come il numero delle carrozze, creando un sovraaaffollamento, soprattutto nelle ore di maggior utilizzo, costringendo tanti ad aspettare il prossimo treno o a rinunciare all’uso. Perché non aumentare sia le corse che il numero delle carrozze? Non credo sia impossibile. Spero che la dirigenza delle ferrovie, magari sollecitata  dalla nuova amministrazione comunale, intervenga per rimediare agli errori o alla superficialità nella progettazione, con l’immediata entrata in funzione degli ascensori,    programmandone  il raddoppio se possibile. Sostituendo “la canalina con una più grande”, i lavori per il rinnovo della stazione non sono ancora terminati, quindi dovrebbe essere possibile. Aumentare il numero delle carrozze dei treni, passando da tre almeno a cinque e il numero delle corse, facendo diventare l’uso del treno più accattivante. Senza trascurare una costante scerbatura e raccolta dei rifiuti nei pressi dei binari. E’ il minimo che gli utenti chiedono e hanno diritto ad avere anche in questa città.                                

 

Dott. Alberto Di Girolamo









Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...

Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...