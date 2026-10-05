Trapani, “Obiettivo Rosa”: formazione, tirocinio e sostegno al lavoro per le donne

05/10/2026 18:22:00

Dodici posti per accompagnare le donne verso il lavoro, la formazione o l’avvio di un’attività in proprio.

È questo l’obiettivo di “Obiettivo Rosa”, il nuovo percorso promosso da Futura Istruzione e Formazione Professionale a Trapani e finanziato attraverso l’Avviso 23/2024 “Occupazione Donna” della Regione Siciliana.

Le candidature dovranno essere presentate entro le 13 di mercoledì 7 ottobre.

Il progetto punta a costruire un percorso completo, che parte dall’orientamento e arriva al tirocinio e all’accompagnamento verso l’occupazione o l’autoimpiego.

Sono previste quattro fasi.

La prima comprende dieci ore di orientamento individuale, per analizzare esperienze e competenze delle partecipanti.

Seguiranno 240 ore di formazione nella sede di Futura a Trapani, con preparazione agli esami per le certificazioni delle competenze digitali e dell’inglese di livello B1, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nel programma trovano spazio anche la formazione certificata su igiene e sicurezza sul lavoro, per il rischio alto, oltre ai moduli dedicati alle pari opportunità e alla sostenibilità ambientale.

La terza fase prevede quindi un tirocinio extracurriculare in azienda della durata compresa tra tre e sei mesi. Al termine, le partecipanti avranno venti ore di orientamento in uscita e potranno essere accompagnate verso due possibili percorsi: l’autoimpiego e la creazione d’impresa oppure l’inserimento lavorativo attraverso l’incontro tra domanda e offerta.

L'indennità

Il percorso è gratuito e prevede anche un sostegno economico. Alle allieve spetta un’indennità di 3,50 euro per ogni ora di effettiva presenza durante le attività di orientamento e formazione. Per il periodo di tirocinio è invece prevista un’indennità di 500 euro lordi al mese.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e, per tutta la sua durata, le partecipanti conserveranno lo stato di disoccupazione.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto a donne tra i 18 e i 56 anni compiuti, disoccupate o non occupate.

Tra i requisiti richiesti c’è l’iscrizione a un Centro per l’impiego della Regione Siciliana, con Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e Patto di servizio. È inoltre necessario essere residenti o domiciliate in Sicilia da almeno sei mesi alla data di pubblicazione dell’Avviso regionale.

Per le cittadine extracomunitarie sono richiesti un permesso di soggiorno di lungo periodo oppure una protezione internazionale da almeno 24 mesi.

La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo, tramite PEC all’indirizzo futuraformazione@pec.it oppure direttamente nella sede di Futura, in via Alcamo 84 a Trapani.

Alla domanda devono essere allegati documento di identità, codice fiscale o tessera sanitaria, DID e Patto di servizio.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di Futura al numero 0923 28006 o all’indirizzo segreteria.tp@futuraformazione.eu.



