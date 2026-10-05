Lavoro a Trapani e provincia: nuove offerte da Save the Children, Pandora e JYSK. Ecco chi assume

05/10/2026 17:20:00

Abbiamo verificato gli annunci pubblicati tra il 29 settembre e il 5 ottobre 2026, incrociando LinkedIn, Indeed, portali per il lavoro e pagine aziendali. Dopo la verifica restano alcune opportunità interessanti a Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, tra sociale, ingegneria, commercio e vendite.

La posizione economicamente più chiara è quella di Save the Children: 27.500 euro lordi annui. Nel retail, invece, si muovono Pandora e JYSK. E a Marsala c’è spazio anche per un ingegnere elettrico, neolaureati compresi.

Save the Children cerca un Child Protection Officer a Trapani: 27.500 euro lordi

Save the Children Italia cerca a Trapani un Child Protection Officer per il progetto Protect+, dedicato alla protezione dei minori migranti nelle fasi di sbarco e prima accoglienza.

L’annuncio è stato pubblicato il 4 ottobre e risulta ancora aperto alle candidature. La sede di riferimento è Trapani, mentre l’attività riguarderà la Sicilia occidentale, con possibili missioni a Lampedusa e trasferte in altre aree della Sicilia o in regioni vicine. LinkedIn

Il contratto proposto è una collaborazione coordinata e continuativa fino a maggio 2027, con un compenso annuo lordo di 27.500 euro. Tra le attività ci sono il supporto ai minori nelle fasi di arrivo e identificazione, l’informazione legale, la gestione dei casi vulnerabili, il raccordo con istituzioni e associazioni e le attività formative rivolte agli operatori del sistema di accoglienza. LinkedIn

Serve almeno due anni di esperienza in un ruolo analogo. È preferita una laurea magistrale in Scienze politiche, Giurisprudenza, Scienze sociali, discipline umanistiche o affini. Richiesti anche un buon inglese, conoscenza di Office, patente B, disponibilità quotidiana alla guida e alle trasferte e disponibilità immediata. LinkedIn

Consulta e invia la candidatura a Save the Children

Pandora assume a Trapani per Natale: part time, anche senza esperienza

Il Natale arriva sempre prima. Nei supermercati con i panettoni, nei negozi con le luminarie e, naturalmente, negli annunci di lavoro.

Pandora cerca a Trapani addetti e addette alle vendite per il periodo natalizio. La selezione è stata pubblicata sei giorni fa ed è ancora aperta. LinkedIn

Il contratto è a tempo determinato, part time per 20 ore settimanali, distribuite su cinque giorni dal lunedì alla domenica. L’inquadramento è al quinto livello del Ccnl Commercio. La Ral di riferimento dichiarata è di 11.720,38 euro, con un’indennità mensa di 100 euro lordi al mese. L’inserimento è previsto da dicembre per almeno un mese. LinkedIn

Non è richiesta esperienza precedente. Pandora cerca soprattutto persone capaci di relazionarsi con i clienti, veloci nell’apprendimento e disponibili a lavorare in un ambiente dinamico.

Candidati per il lavoro natalizio Pandora a Trapani

A Marsala Mediacom cerca un ingegnere elettrico. La selezione è aperta anche ai neolaureati

Mediacom, società di ingegneria e architettura, cerca un ingegnere elettrico per la sede di Marsala.

L’annuncio, pubblicato negli ultimi sei giorni, è ancora attivo. La figura entrerà nell’Area Engineering e lavorerà alla progettazione civile e infrastrutturale, alla redazione della documentazione tecnica, ai calcoli specialistici e alla gestione tecnica delle commesse. LinkedIn

È richiesta una laurea in Ingegneria elettrica, insieme alla conoscenza della normativa di settore e dei principali software di progettazione. Servono inoltre capacità organizzative, precisione, problem solving e predisposizione al lavoro in gruppo.

La selezione è espressamente aperta anche a neolaureati fortemente motivati. Il lavoro è full time. Nell’annuncio, però, non vengono indicati né la forma contrattuale né la retribuzione. Due informazioni che sarà quindi opportuno chiedere durante il primo contatto. LinkedIn

Il curriculum può essere inviato direttamente a alessiabuscemi@mediacom-srl.it.

Consulta l’offerta Mediacom a Marsala

JYSK cerca un Sales Assistant a Marsala per 20 ore settimanali

Nuova ricerca anche per il punto vendita JYSK di Marsala, sulla Statale 188. L’azienda cerca un Sales Assistant part time da 20 ore. La posizione compare tra le offerte aziendali ancora aperte e risulta pubblicata nelle ultime 24 ore sui portali di recruiting. SimplyHired

Il lavoro comprende assistenza alla clientela, vendita, riassortimento del negozio, ricevimento della merce e sistemazione del magazzino.

JYSK indica l’inquadramento al quarto livello del Ccnl Commercio e Servizi e una Ral full time di riferimento pari a 25.047,40 euro lordi annui, da riproporzionare alle 20 ore settimanali. Sono previsti bonus legati ai risultati, orari flessibili e uno sconto del 20% nelle aziende del gruppo. Lavoro Jysk

Non viene specificata nella pagina pubblica la durata del contratto. L’azienda cerca persone comunicative, disponibili al contatto con il pubblico e flessibili rispetto a mansioni e orari.

Candidati sul sito ufficiale JYSK

A Marsala e Mazara si cercano consulenti commerciali, anche alla prima

esperienza

Seven, agenzia commerciale collegata alla rete Optima Italia, sta cercando nuovi consulenti e addetti alle vendite sia a Marsala sia a Mazara del Vallo. Indeed contrassegna entrambe le selezioni come nuovi annunci e le candidature risultano aperte. Indeed

Il lavoro è full time e consiste nell’incontrare clienti privati e imprese, anche attraverso appuntamenti organizzati dal back office, sviluppando poi un proprio portafoglio commerciale. Possono candidarsi anche persone alla prima esperienza. Sono richiesti automobile propria e capacità di utilizzare gli strumenti digitali di base. Indeed

Qui va letta con attenzione la parte economica. L’annuncio parla di un rimborso spese garantito fino a 1.500 euro al mese e di possibilità di guadagno fino a 3.750 euro netti mensili, oltre a provvigioni, bonus e compensi ricorrenti. I 3.750 euro, dunque, non sono uno stipendio fisso garantito, ma il tetto di guadagno prospettato dall’azienda in funzione dell’attività commerciale. Indeed

La pagina consultabile indica l’impegno full time ma non chiarisce con sufficiente precisione la forma contrattuale utilizzata per l’inserimento. È un elemento da chiedere espressamente prima di accettare un colloquio o un incarico.

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