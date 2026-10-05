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Cronaca

» Incidenti
05/10/2026 10:48:00

Incidente sulla Statale 115,. Scontro tra  due auto, traffico bloccato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/1791190216-0-incidente-sulla-statale-115-scontro-tra-due-auto-traffico-bloccato.jpg

Incidente stradale questa mattina sulla Statale 115, lungo la strada tra Agrigento e Siculiana. Due auto si sono scontrate e ci sono dei feriti, trasferiti al pronto soccorso. La strada è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni, con inevitabili disagi alla circolazione.

 

L'incidente si è verificato nel territorio di Siculiana, all'altezza del chilometro 166,580 della Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”.

Al momento non sono note le condizioni delle persone rimaste ferite né l'esatta dinamica dello scontro.

 

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre dell'Anas. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza della carreggiata.

Sono in corso le operazioni per ripristinare la normale viabilità sulla Statale 115.









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