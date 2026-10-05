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Cronaca

» Incidenti
05/10/2026 07:04:00

A29, auto trafitta dal guard-rail tra Gallitello e Salemi: due feriti

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Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi si è verificato sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gallitello e Salemi.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, il conducente di un’Audi avrebbe perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare. La vettura è finita contro il guard-rail, che ha sfondato l’abitacolo attraversandolo da un lato all’altro.

 

Feriti un uomo e una donna

 

A bordo dell’auto si trovavano un uomo di 51 anni e una donna di 47. Entrambi hanno riportato ferite profonde alle gambe.

L’intervento dei soccorritori è stato particolarmente delicato proprio per la posizione del guard-rail, penetrato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo, che hanno lavorato per liberare i due occupanti e consentire al personale sanitario di raggiungerli.

I due feriti erano coscienti al momento dei soccorsi. Dopo essere stati estratti dall’Audi sono stati affidati agli operatori del 118 e trasportati all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Restano da chiarire le cause che hanno fatto perdere al conducente il controllo della vettura.









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