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» In versi
05/10/2026 09:00:00

Ottobre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/ottobre-450.jpg

Ottobre

Avremo frutti abbondanti
il prossimo anno,
mia cara.
La pioggia s'è infittita nei boschi
e sulle gialle colline,
sulle creste dei monti,
trasuda negli aghi di pino
come dentro ai tuoi occhi.
L'amore é questa pioggia infinita
nel bosco;
aquieta gli spiriti indocili e gli sconfitti,
riluce sulle giovani foglie d' alloro
come un bacio vezzoso,
dà respiro o sommerge
ogni vana parola.
Il vento è un pirata
venuto a saccheggiare
le nostre emozioni.
Ma il rifugio è negli alberi.
Non senti la mia voce nel
quieto bisbigliare dei passeri,
sui rami, nascosti?
Non senti come parlo
in silenzio,
di te, agli orgogliosi Upupa dalla gialla cresta, appostati sugli alti eucalipti?
Ogni goccia era attesa da tempo,
insieme al soave fruscio
degli umidi venti da Sud Est.
Ora le foglie degli aranci
e dei venerabili ulivi
saranno ricche di lucide essenze,
dimentiche dell'afa
e della nera morte.
 

Marcello Ritondo 



In versi | 2026-10-05 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/ottobre-250.jpg

Ottobre

OttobreAvremo frutti abbondantiil prossimo anno,mia cara.La pioggia s'è infittita nei boschie sulle gialle colline,sulle creste dei monti,trasuda negli aghi di pinocome dentro ai tuoi occhi.L'amore é questa pioggia infinitanel...







Native | 05/10/2026
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