In provincia di Trapani assunti diciassette nuovi portalettere 

05/10/2026 22:00:00

Il servizio di recapito in provincia di Trapani si rafforza grazie al piano di assunzioni di Poste Italiane, entrato anche quest’anno nella fase operativa con la firma di nuovi contratti a tempo indeterminato.

Per il territorio trapanese sono 17 i nuovi inserimenti, con le risorse destinate alla sede del capoluogo. Un potenziamento che punta a garantire una maggiore capacità operativa sul territorio e a rispondere alla crescente domanda di consegne.

Cresce il peso dell’e-commerce

L’aumento degli acquisti online e la conseguente necessità di garantire consegne sempre più capillari hanno reso necessario un ulteriore rafforzamento della rete logistica.

I nuovi assunti saranno impegnati a supportare le attività di distribuzione nel territorio di Trapani e nei comuni della provincia, dai centri cittadini alle frazioni, contribuendo al servizio di consegna di posta e pacchi.

Le nuove risorse, in servizio presso il centro di distribuzione cittadino, si aggiungono agli oltre 190 portalettere già operativi nel Trapanese. Complessivamente, la squadra impegnata nella logistica sul territorio conta circa 300 addetti.

Sedici Locker per il ritiro dei pacchi

Parallelamente al potenziamento del personale e della rete di distribuzione, Poste Italiane continua a investire nei servizi dedicati all'e-commerce.

Sul territorio provinciale sono attualmente presenti 16 Locker Italia, gli armadietti automatizzati che consentono ai cittadini di ritirare e consegnare pacchi in modo più flessibile. La rete è destinata a crescere con ulteriori attivazioni previste nei prossimi mesi.

Una flotta sempre più sostenibile

A supporto dell’attività quotidiana dei portalettere c’è anche una flotta aziendale composta da oltre 190 veicoli, in costante rinnovamento.

Circa due terzi dei mezzi sono a basse o zero emissioni, in linea con il percorso di progressiva sostenibilità della mobilità aziendale. La flotta comprende veicoli a due e tre ruote e van di maggiore capacità, progettati per garantire sicurezza, capienza ed efficienza.

Il potenziamento del personale, l’ampliamento dei punti di ritiro e consegna e il rinnovamento della flotta mirano così a rendere sempre più capillare il servizio di Poste Italiane nel territorio trapanese, in un mercato nel quale la domanda di consegne legate agli acquisti online continua a crescere.



