Gratta e Vinci, nel Trapanese vincite per 5,4 milioni dal 2021: i dati per Comune

05/10/2026 09:02:00

Dal 2021 a oggi in provincia di Trapani sono state registrate 40 vincite ai Gratta e Vinci di importo pari o superiore a 20mila euro, per un totale di 5 milioni e 445mila euro. I premi hanno interessato 13 comuni. Alcamo è quello con l'importo complessivo più alto, mentre Marsala e Trapani registrano il maggior numero di vincite.

I dati sono raccolti da DoveHaVinto.it, che censisce le vincite ufficiali da 20mila euro in su pubblicate da Lotterie Nazionali. Il database provinciale conta complessivamente 40 vincite per 5.445.000 euro.

Alcamo prima per importi, Marsala per numero di vincite

Ad Alcamo risultano sette vincite per complessivi 1,5 milioni di euro, con un premio massimo da 500mila euro.

A Marsala le vincite censite sono otto, per complessivi 915mila euro. Il premio più alto è anche in questo caso di 500mila euro.

Seguono Castelvetrano, con tre vincite e 650mila euro complessivi; Mazara del Vallo, con due vincite per 600mila euro; Erice, con tre per 570mila euro; e Custonaci, dove risulta una vincita da 500mila euro.

A Trapani sono otto le vincite registrate, lo stesso numero di Marsala, ma per un totale più contenuto: 320mila euro, con un premio massimo da 100mila euro.

A Gibellina risultano due vincite per 130mila euro e a Castellammare del Golfo due per 100mila. Completano il quadro Paceco e Salemi, con 50mila euro ciascuno, Partanna con 40mila e Valderice con 20mila euro.

Sette premi da 500mila euro

Nell'elenco delle vincite più alte compaiono sette premi da 500mila euro. Il più recente riportato nel database risale ai primi giorni di marzo 2026 ed è associato a un “Mega Miliardario New”. Un'altra vincita dello stesso importo è registrata nel settembre 2025. Altri quattro premi da mezzo milione risalgono al 2025 e al 2024.

Nell'elenco figurano inoltre due premi da 200mila euro e diverse vincite da 100mila e 50mila euro.

I tagliandi

La famiglia del Miliardario, considerando insieme le diverse edizioni, è quella alla quale è associato il maggior numero di vincite censite: 19 per complessivi 3,5 milioni di euro.

Seguono la famiglia “Serie X”, con sei vincite per 305mila euro, e i “Numerissimi”, sempre con sei vincite, per complessivi 290mila euro. Nel database compare inoltre una vincita da 500mila euro con “Doppia Sfida Classic”.

Come vengono raccolti i dati

DoveHaVinto.it utilizza gli elenchi ufficiali delle “top vincite” pubblicati da Lotterie Nazionali, nei quali vengono indicati gioco, importo e comune. Il punto vendita e la data precisa vengono aggiunti quando queste informazioni sono disponibili attraverso articoli della stampa locale, agenzie di gioco o segnalazioni. Per la provincia di Trapani il negozio risulta noto in 11 casi.

Va inoltre precisato che i numeri non comprendono tutte le vincite ottenute nel territorio: il database considera esclusivamente quelle da 20mila euro in su.

Il gioco non è un investimento

I dati sulle vincite raccontano soltanto una parte del fenomeno e non rappresentano le somme complessivamente spese e perse dai giocatori. Il Gratta e Vinci è un gioco d'azzardo e non una forma di investimento o un sistema per ottenere guadagni.

Il gioco può diventare problematico e provocare dipendenza, con conseguenze economiche, personali e familiari. Le vincite, anche quando elevate, non devono quindi essere interpretate come un'indicazione delle probabilità di ottenere un premio. Giocare comporta il rischio di perdere il denaro utilizzato.



