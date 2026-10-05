Alcamo aderisce alla Giornata Internazionale della Dislessia

05/10/2026 20:00:00

Il Castello dei Conti di Modica di Alcamo si illuminerà di turchese nella serata di giovedì 8 ottobre, in occasione della Giornata internazionale della Dislessia. L’iniziativa coinvolgerà anche la città di Alcamo nell’ambito della campagna promossa dall’Organizzazione Internazionale per la Dislessia e la Famiglia (DISFAM), organizzazione spagnola fondata nel 2002, con il sostegno dell’Associazione Italiana Dislessia.

Il castello illuminato di turchese

L’illuminazione del monumento rappresenta un gesto simbolico per richiamare l’attenzione della comunità sui disturbi specifici dell’apprendimento e favorire una maggiore consapevolezza su una condizione spesso non immediatamente visibile.

Il turchese, scelto come colore della campagna, è associato a calma, equilibrio e armonia emotiva. L’obiettivo dell’iniziativa è creare un segnale visibile e condiviso, capace di unire la comunità attorno al tema della dislessia e delle difficoltà che possono accompagnare chi ne è interessato.

Disturbi dell’apprendimento, un fenomeno spesso invisibile

I Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) interessano una parte significativa della popolazione e possono incidere sul percorso scolastico e, successivamente, su quello professionale. La loro natura spesso invisibile può rendere più difficile riconoscere tempestivamente le difficoltà e intervenire con gli strumenti adeguati.

Una diagnosi tardiva può infatti comportare ripercussioni sul rendimento scolastico, fino a contribuire in alcuni casi a situazioni di insuccesso o abbandono scolastico.

L’importanza della sensibilizzazione

La Giornata internazionale della Dislessia punta quindi a rafforzare l’attenzione su queste problematiche e a promuovere una maggiore conoscenza dei disturbi dell’apprendimento.

La dislessia può manifestarsi, tra le altre cose, attraverso difficoltà nella lettura, nella comprensione dei testi e nella memorizzazione di informazioni. L’illuminazione del Castello dei Conti di Modica vuole così trasformare un monumento simbolo della città in un messaggio di sensibilizzazione e inclusione.



