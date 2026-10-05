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» Dai Comuni
05/10/2026 12:00:00

A Castellammare 150 mila euro per potenziare le mense scolastiche

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Castellammare del Golfo punta a rafforzare il servizio di refezione scolastica con due interventi finanziati dalla Regione Siciliana per complessivi 150 mila euro. Le risorse, assegnate nell’ambito del Piano di estensione del tempo pieno e della programmazione triennale dell’edilizia scolastica, serviranno a migliorare gli spazi destinati alle mense e a creare le condizioni per preparare i pasti direttamente nei plessi.

I fondi per i due plessi

Nel dettaglio, 100 mila euro sono destinati alla scuola dell’infanzia Don Bosco, dell’istituto comprensivo Pascoli-Pirandello, mentre altri 50 mila euro riguardano il plesso Francesco Crispi, dell’istituto comprensivo Giuseppe Pitrè.

Gli interventi permetteranno di potenziare gli ambienti dedicati alla refezione e di procedere verso una maggiore autonomia nella preparazione dei pasti, riducendo progressivamente il ricorso a strutture esterne.

In aumento gli alunni che usufruiscono della mensa

Il servizio mensa coinvolge quest’anno 275 alunni dei plessi Don Bosco, Falcone-Borsellino e Francesco Crispi, 25 in più rispetto ai 250 dello scorso anno, con un incremento del 10 per cento.

Nel plesso Francesco Crispi, inoltre, il servizio è attualmente organizzato con un sistema misto: una parte dei pasti viene preparata direttamente a scuola, mentre un’altra parte viene fornita da una ditta esterna. I nuovi interventi puntano quindi anche a rafforzare la capacità delle strutture scolastiche di gestire internamente la preparazione dei pasti.

«Un investimento importante per scuole e famiglie»

«I finanziamenti sono il risultato del lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale e dagli uffici per la predisposizione delle proposte progettuali e la partecipazione all’avviso regionale, che ha consentito di ottenere risorse concrete per il miglioramento degli spazi scolastici e del servizio di refezione – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e la vice sindaca e assessora alla Pubblica istruzione Lorena Di Gregorio –. Si tratta di un investimento importante perché il numero dei bambini che usufruiscono del servizio mensa è in crescita e occorrono strutture adeguate».

Gli amministratori ringraziano inoltre «l’assessorato regionale alla Pubblica istruzione, guidato dall’onorevole Mimmo Turano, per l’attenzione riservata al nostro territorio».

«I finanziamenti – aggiungono – consentono di prevedere la preparazione dei pasti direttamente nelle scuole e di non ricorrere a servizi esterni, garantendo un servizio più rispondente alle esigenze degli alunni e delle famiglie».

Il Piano regionale per il tempo pieno

I due interventi rientrano nel Piano di estensione del tempo pieno, finanziato dalla Regione Siciliana con 9 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Il programma sostiene la realizzazione, l’ampliamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza delle mense scolastiche, con l’obiettivo di favorire l’estensione del tempo pieno e migliorare la qualità dei servizi offerti agli studenti. 









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