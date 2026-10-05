Sergio Cammariere torna a Trapani: il 17 ottobre concerto all’Ariston

05/10/2026 10:50:00

Sergio Cammariere torna in Sicilia e la prima tappa sarà Trapani. Sabato 17 ottobre, alle 21, il cantautore e pianista sarà in concerto al Cine Teatro Ariston, con uno spettacolo che attraverserà i brani più conosciuti della sua carriera e le canzoni dell’ultimo album, La pioggia che non cade mai.

Quello di Trapani sarà il primo di tre concerti siciliani consecutivi: il 18 ottobre Cammariere sarà al Teatro Al Massimo di Palermo, mentre il 19 ottobre salirà sul palco del Teatro Metropolitan di Catania.

Cammariere sul palco con la band

All’Ariston il cantautore sarà accompagnato da Luca Bulgarelli al contrabbasso, Daniele Tittarelli al sax soprano, Michele Santoleri alla batteria, Roberto Gervasi alla fisarmonica e Giovanna Famulari al violoncello.

Una formazione costruita attorno al pianoforte e a quel linguaggio che negli anni è diventato la cifra musicale di Cammariere: canzone d’autore, jazz, atmosfere latine e momenti più intimi affidati al pianoforte.

In scaletta troveranno spazio i successi della sua carriera, alcuni omaggi ai cantautori che ne hanno influenzato il percorso e i brani di La pioggia che non cade mai, il suo più recente album di inediti.

Da Sanremo al nuovo disco

Il grande pubblico conobbe Cammariere soprattutto nel 2003, quando arrivò terzo al Festival di Sanremo con Tutto quello che un uomo, diventato uno dei brani più rappresentativi del suo repertorio.

Da allora il pianista e cantautore ha costruito un percorso tra musica, cinema e teatro, mescolando jazz, canzone italiana e bossa nova e collaborando, tra gli altri, con Gino Paoli, Lucio Dalla e Gal Costa.



