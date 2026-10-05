Quasi 400 animali esotici dentro un'auto in Sicilia: erano diretti a Malta

05/10/2026 09:26:00

Quasi 400 animali dentro una sola automobile. Trecento testuggini d'acqua dolce e 77 pappagalli, molti dei quali appartenenti a specie protette. Erano stipati nel veicolo di un cittadino maltese che stava per imbarcarsi sul catamarano da Pozzallo a Malta. Il viaggio, però, è finito prima ancora di cominciare: l'auto è stata fermata ai controlli e gli animali sono stati sequestrati.

La scoperta è stata fatta al porto di Pozzallo dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza.

Durante i controlli nell'area d'imbarco, gli operatori hanno ispezionato l'automobile e trovato al suo interno 377 animali.

Trecento testuggini e 77 pappagalli

Le condizioni del trasporto hanno fatto scattare ulteriori accertamenti. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l'auto non disponeva di spazi adeguati né di sistemi di termoregolazione idonei a garantire il benessere degli animali.

Sono stati quindi chiamati i veterinari dell'Asp di Ragusa, che hanno verificato le condizioni nelle quali venivano trasportati.

Ma durante i controlli è emerso un altro particolare: 76 dei 77 pappagalli erano di specie protette dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie a rischio di estinzione.

Tra gli animali trasportati c'erano esemplari di Ara macao, Ara chloropterus, Ara ararauna, Cacatua roseicapilla e Cacatua alba.

Tutti gli animali sequestrati

Le 300 testuggini e i 77 pappagalli sono stati sequestrati e affidati a una struttura ritenuta idonea per garantirne l'accudimento.

Il cittadino maltese che li trasportava è stato denunciato alla Procura di Ragusa. Le ipotesi contestate riguardano la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e le violazioni della normativa sul commercio internazionale delle specie protette.

Resta da chiarire da dove provenissero gli animali e quale fosse la loro destinazione finale una volta arrivati a Malta.

Il procedimento è nella fase delle indagini. Per la persona denunciata vale il principio della presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.



