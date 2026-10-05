Mazara, non può andare in caserma: i Carabinieri vanno a casa per la denuncia

05/10/2026 11:00:00

Aveva bisogno di presentare una denuncia, ma i problemi di deambulazione gli impedivano di raggiungere la caserma.

Sono stati allora i Carabinieri ad andare da lui. È accaduto nei giorni scorsi a Mazara del Vallo, dove i militari hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo per raccogliere direttamente a domicilio la sua querela.

Il cittadino si trovava nell'impossibilità di recarsi presso gli uffici dell'Arma e aveva comunque necessità di formalizzare la denuncia.

I militari della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo si sono quindi recati nella sua abitazione, dove hanno raccolto la querela e completato gli adempimenti necessari.

Un piccolo episodio, ma concreto, di assistenza a una persona con difficoltà motorie, che ha potuto esercitare il proprio diritto senza essere costretta a raggiungere la caserma.



