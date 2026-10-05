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Cronaca
05/10/2026 11:00:00

Mazara, non può andare in caserma: i Carabinieri vanno a casa per la denuncia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/mazara-non-puo-andare-in-caserma-i-carabinieri-vanno-a-casa-per-la-denuncia-450.jpg

Aveva bisogno di presentare una denuncia, ma i problemi di deambulazione gli impedivano di raggiungere la caserma.

 

 Sono stati allora i Carabinieri ad andare da lui. È accaduto nei giorni scorsi a Mazara del Vallo, dove i militari hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo per raccogliere direttamente a domicilio la sua querela.

 

Il cittadino si trovava nell'impossibilità di recarsi presso gli uffici dell'Arma e aveva comunque necessità di formalizzare la denuncia.

 

I militari della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo si sono quindi recati nella sua abitazione, dove hanno raccolto la querela e completato gli adempimenti necessari.

Un piccolo episodio, ma concreto, di assistenza a una persona con difficoltà motorie, che ha potuto esercitare il proprio diritto senza essere costretta a raggiungere la caserma.



Cronaca | 2026-10-04 08:02:00
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