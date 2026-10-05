Buongiorno24 del 5 Ottobre 2026

05/10/2026 09:21:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti di oggi, lunedì 5 ottobre.

Apriamo dalla Regione Siciliana e dall’inchiesta che coinvolge Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione ed ex presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali. La Procura di Palermo ha chiesto una misura cautelare nei suoi confronti e gli investigatori stanno approfondendo anche i rapporti con dirigenti e funzionari regionali e la gestione di alcune pratiche. Armao respinge le contestazioni, mentre il presidente Renato Schifani sostiene che la vicenda non riguardi l’attività dell’attuale governo regionale. La richiesta della Procura deve ancora essere valutata dal giudice.

Poi Trapani, dove torna a riunirsi il Consiglio comunale sul PEF dei rifiuti e sulle tariffe Tari. È uno scontro che ormai riguarda direttamente anche i lavoratori di Formula Ambiente: cinque hanno già perso il posto e altri dieci sono indicati come a rischio. Dopo l’occupazione di Palazzo Cavarretta, oggi l’Aula è chiamata ad affrontare finalmente il nodo economico e politico del servizio rifiuti.

Sempre a Trapani è ormai partita, con larghissimo anticipo, la campagna elettorale per il dopo Tranchida. Mimmo Fazio ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco. È la quarta volta che prova a guidare Palazzo d’Alì. La sua candidatura si aggiunge a quelle già annunciate di Valerio Valenti e Valerio Antonini e modifica ulteriormente uno scenario politico che guarda già alle prossime amministrative.

Dalla politica locale a quella regionale. All’Ars la manovra rallenta, mentre in commissione Bilancio arriva un primo via libera all’aumento delle indennità dei presidenti dei Liberi Consorzi. Per il presidente del Libero Consorzio di Trapani, Salvatore Quinci, l’indennità potrebbe passare da 4.830 a 9.660 euro lordi al mese. La norma, però, deve ancora essere approvata dall’Aula.

E poi la mafia a Calatafimi. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato le condanne del processo nato dall’operazione “Ruina”: 13 anni per Giuseppe Aceste e 12 anni e sei mesi per Giuseppe Fanara. Confermata anche l’assoluzione di Stefano Leo. Un procedimento che ha ricostruito attività e relazioni della famiglia mafiosa di Calatafimi-Segesta.

Infine uno sguardo al tempo: ancora sole e temperature miti oggi nel Trapanese, con valori fino a 27 gradi a Trapani. Da domani sono attesi più nuvole e qualche grado in meno.

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24 per orientarsi tra le notizie, distinguere i fatti dal rumore e capire cosa sta accadendo nel territorio. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101.

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https://www.tp24.it/2026/10/05/corruzione/il-caso-armao-e-la-questione-morale-ancora-al-centro-della-politica-in-sicilia/240259

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https://www.tp24.it/2026/10/04/istituzioni/trapani-elezioni-fazio-si-candida-a-sindaco/240256

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https://www.tp24.it/2026/10/05/antimafia/mafia-a-calatafimi-la-corte-d-appello-conferma-le-condanne-dell-operazione-ruina/240246



