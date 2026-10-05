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Cronaca
05/10/2026 12:10:00

Alcamo, ubriachi alla guida: cinque denunce, due erano in bicicletta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/1791194952-0-alcamo-ubriachi-alla-guida-cinque-denunce-due-erano-in-bicicletta.jpg

Cinque persone denunciate per guida in stato di ebbrezza ad Alcamo. Tre erano al volante di un'auto, una guidava una bicicletta elettrica e un'altra una bici a pedalata assistita. Per tutti, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, il tasso alcolemico rilevato era ben superiore ai limiti consentiti.

 

È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo, soprattutto nelle zone del centro maggiormente interessate dalla movida.

 

 

Complessivamente i militari hanno controllato circa 100 persone e 48 mezzi.

Oltre alle cinque denunce per guida in stato di ebbrezza, altre cinque persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Durante i controlli sono stati inoltre sottoposti a fermo amministrativo un'automobile e un motociclo.

Per le persone denunciate vale il principio della presunzione di innocenza: le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente accertate soltanto con sentenza passata in giudicato.



Cronaca | 2026-10-04 08:02:00
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