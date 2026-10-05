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Cronaca
05/10/2026 07:08:00

5 Ottobre: ballottaggio in Brasile, Spagna al bivio, bombe su Merz a Kiev

E' il 5 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.

 

• Alle presidenziali in Brasile Flávio Bolsonaro è in vantaggio con il 47 per cento, Lula si è fermato al 45. Il ballottaggio si terrà il 25 ottobre. Intanto moglie e secondogenito di Jair entrano al Senato 

• Oggi Pedro Sánchez decide se convocare elezioni anticipate dopo la bocciatura dei decreti sugli affitti. Si voterebbe il 29 novembre con i Popolari in testa nei sondaggi (potrebbero allearsi con Vox)

• Merz è arrivato a sorpresa a Kiev. È stato accolto dalle bombe. I russi hanno colpito un altro ponte. Gli Usa propongono un trilaterale tecnico entro fine ottobre

• Gli houthi hanno attaccato con missili e droni gli impianti Aramco di Riad e Khurais. Il governo yemenita ha lanciato l’offensiva e sta recuperando pozioni occupate dai ribelli 

• Christa Pike è intubata. E, mentre il capo delle carceri si è dimesso, la candidata repubblicana a governatrice ha promesso che, se sarà eletta, Pike verrà giustiziata. Di nuovo

• In Francia la protesta dei liceali non si ferma: oggi corsi sospesi in 500 licei, domani una grande giornata di mobilitazione

• Stasera al Dall’Ara l’Italia di Mancini affronta la Turchia di Montella, già battuta 4-1 una settimana fa: «Evitiamo l’errore di pensare che sia semplice» 

• Renzi chiude la Leopolda con un appello ai riformisti di Forza Italia: «Lasciate il partito e venite con noi». E avverte: «O Meloni va a casa o vince, prende tutto e va al Quirinale»

 

• Per i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, per ora l’unico colpevole resta Stasi: «Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto»

• Intesa Sanpaolo ha aumentato la componente in denaro dell’offerta su Mps di 25 centesimi per azione, ma solo se i grandi azionisti bocceranno il piano di Lovaglio. Delfin vuole accettare

• Trump ha creato la Super Intelligence Task Force. Sarà guidata da Jay Clayton e dovrà, entro 120 giorni, presentare un rapporto sui rischi dell’Ai

• In Lettonia ha vinto il premier uscente Andris Kulbergs. Il suo partito, di centrodestra e anti-Cremlino, ha ottenuto il 35,5 per cento dei consensi. Formare un governo però non sarà facile. Anche i partiti filorussi si sono rafforzati

• In Germania Afd si conferma primo partito con il 30 per cento dei consensi. La Cdu di Merz è scesa di un altro punto, è al 18 per cento. Spd e Verdi sono al 14

• In Sudan le forze armate regolari stanno recuperando terreno. Centinaia di combattenti e comandanti delle Rsf si stanno arrendendo

• Il copilota del volo Flydubai, Hamam al-Hammami, voleva far schiantare l’aereo sull’aeroporto Ben Gurion, in Israele. Progettava l’attentato da mesi

• A Torino un uomo di 37 anni, convinto di aver ucciso la compagna strangolandola, si è buttato dal decimo piano. La donna e la loro bambina di un anno stanno bene 

• Mena Istafanous, l’uomo che ha aggredito tre persone a Reggio Emilia, si è impiccato in carcere. Ha usato il cavo della tv come cappio 

• Nel varesotto, la Guardia di finanza ha sequestrato panetti di cocaina aromatizzata al gusto di fragola, cocco e melone

• Un operaio di 61 anni, Salvatore Calignano, sarebbe stato lasciato agonizzante in strada a Caivano dopo una caduta sul lavoro. È morto 24 ore dopo. La moglie chiede giustizia

• Ieri mattina un vasto incendio ha distrutto il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Casette mobili, bungalow e automobili sono andate in fiamme. Ventiquattro i feriti

• Verstappen ha vinto il Gp di Malesia davanti ad Antonelli e Hamilton. Kimi è primo in classifica a +84 punti da Russell, costretto al ritiro. Quarto Leclerc

• Marc Márquez ha vinto il Gp del Giappone. Ora è a due punti dal leader Jorge Martín. Bezzecchi è arrivato terzo

• Sinner rinuncia anche a Shanghai. Non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon. L’infiammazione ai tendini del ginocchio continua a tormentarlo

• A Pechino Novak Djoković ha battuto Alex Zverev. Una vittoria che assicura a Sinner il comando della classifica

• Elon Musk ha lasciato Shivon Zilis. I due si erano conosciuti nel 2016 e insieme hanno avuto quattro figli: «Soffro, ma tengo molto a lui e farò sempre il tifo per la sua felicità»

• Sono morti lo scrittore senegalese Cheikh Hamidou Kane (98 anni) e la femminista Annunziata “Nunni” Miolli (100)



Cronaca | 2026-10-04 08:02:00
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