Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
05/10/2026 11:02:00

Cico Messina in tour con "Molo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/1791183822-0-cico-messina-in-tour-con-molo.jpg

Dopo la pubblicazione di “Bar del Molo”, Messina porta dal vivo il suo universo musicale con “Molo Tour Autunno ’26”, una serie di concerti che attraverserà l’Italia tra ottobre e novembre, con appuntamenti a Torino, Livorno, Palermo, Bologna, Roma e Milano. 

 

Il tour prende il via il 1° ottobre a Torino, all’Off Topic, e prosegue il 9 ottobre al Teatro Goldoni di Livorno. Il 23 ottobre arriva a Palermo, nell’ambito del Prima Onda Festival, prima di proseguire il 6 novembre a Bologna, il 15 novembre a Roma e concludere questa parte del percorso il 18 novembre a Milano, al Biko. “Molo” non è soltanto il titolo scelto per il tour, ma il luogo simbolico attorno al quale ruota l’immaginario artistico di Messina: un punto di partenza e di approdo, uno spazio di confine tra terra e mare, partenze e ritorni, Mediterraneo e mondo. 

 

Originario di Mazara del Vallo, Messina costruisce una scrittura musicale libera dalle definizioni più tradizionali della musica siciliana, muovendosi invece tra jazz, funk, canzone d’autore e world music, con sonorità e atmosfere profondamente mediterranee. Nei concerti le canzoni di Bar del Molo assumono forme diverse a seconda dei luoghi e degli incontri: dalla dimensione essenziale di voce e chitarra alle formazioni in trio e agli appuntamenti condivisi con altri musicisti. Il viaggio diventa così parte integrante del progetto: ogni città è una nuova tappa di uno stesso racconto, mentre il molo resta idealmente il punto da cui osservare ciò che accade altrove e, allo stesso tempo, il luogo verso cui tornare.



Cose di musica | 2026-10-05 11:02:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/cico-messina-in-tour-con-molo-250.jpg

Cico Messina in tour con "Molo"

Dopo la pubblicazione di “Bar del Molo”, Messina porta dal vivo il suo universo musicale con “Molo Tour Autunno ’26”, una serie di concerti che attraverserà l’Italia tra ottobre e novembre, con appuntamenti...







Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...

Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...