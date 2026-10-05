Cico Messina in tour con "Molo"

05/10/2026 11:02:00

Dopo la pubblicazione di “Bar del Molo”, Messina porta dal vivo il suo universo musicale con “Molo Tour Autunno ’26”, una serie di concerti che attraverserà l’Italia tra ottobre e novembre, con appuntamenti a Torino, Livorno, Palermo, Bologna, Roma e Milano.

Il tour prende il via il 1° ottobre a Torino, all’Off Topic, e prosegue il 9 ottobre al Teatro Goldoni di Livorno. Il 23 ottobre arriva a Palermo, nell’ambito del Prima Onda Festival, prima di proseguire il 6 novembre a Bologna, il 15 novembre a Roma e concludere questa parte del percorso il 18 novembre a Milano, al Biko. “Molo” non è soltanto il titolo scelto per il tour, ma il luogo simbolico attorno al quale ruota l’immaginario artistico di Messina: un punto di partenza e di approdo, uno spazio di confine tra terra e mare, partenze e ritorni, Mediterraneo e mondo.

Originario di Mazara del Vallo, Messina costruisce una scrittura musicale libera dalle definizioni più tradizionali della musica siciliana, muovendosi invece tra jazz, funk, canzone d’autore e world music, con sonorità e atmosfere profondamente mediterranee. Nei concerti le canzoni di Bar del Molo assumono forme diverse a seconda dei luoghi e degli incontri: dalla dimensione essenziale di voce e chitarra alle formazioni in trio e agli appuntamenti condivisi con altri musicisti. Il viaggio diventa così parte integrante del progetto: ogni città è una nuova tappa di uno stesso racconto, mentre il molo resta idealmente il punto da cui osservare ciò che accade altrove e, allo stesso tempo, il luogo verso cui tornare.



