Il caso Armao e la questione morale ancora al centro della politica in Sicilia

05/10/2026 06:00:00

La questione morale torna al centro della politica siciliana. A riaprirla è l’inchiesta della Procura di Palermo su Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione ed ex presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali. I magistrati hanno chiesto il suo arresto nell’ambito di un’indagine per presunta corruzione che coinvolge complessivamente nove persone. Sono state eseguite perquisizioni nell’abitazione, negli studi professionali e in uffici pubblici. La richiesta cautelare dovrà essere valutata dal giudice dopo gli interrogatori preventivi: non si tratta di un arresto già disposto né di una condanna.





Le accuse: autorizzazioni ambientali e cure palliative

Secondo la ricostruzione accusatoria, Armao avrebbe ricevuto denaro in cambio di interventi legati ai propri incarichi pubblici. Il meccanismo ipotizzato dagli inquirenti sarebbe passato attraverso consulenze considerate fittizie, affidate all’avvocato Pierluigi Matta, che avrebbe poi consegnato parte delle somme ad Armao.

Le contestazioni riguardano tre episodi: pratiche per progetti nel settore delle energie rinnovabili, un impianto per il trattamento dei rifiuti e la produzione di biometano ad Aragona, e presunte pressioni per ostacolare l’ampliamento degli accreditamenti nelle cure palliative, a vantaggio di un soggetto già operante nel settore. Sono ipotesi investigative sulle quali dovranno confrontarsi accusa e difesa.





La difesa e le dimissioni

Armao respinge le contestazioni e sostiene di poterne dimostrare l’infondatezza. Richiama il carattere collegiale delle decisioni della commissione, composta da oltre cinquanta membri, e precisa di averne lasciato la presidenza il 9 agosto. Ha inoltre comunicato le dimissioni immediate e irrevocabili da consigliere giuridico del presidente Renato Schifani, motivandole con la volontà di tutelare le istituzioni. Le dimissioni costituiscono un passaggio istituzionale rilevante. Resta però aperto un interrogativo più ampio: quali garanzie assicurano che incarichi pubblici, attività professionali e rapporti con le imprese non producano conflitti d’interesse o canali privilegiati?





Una crisi di fiducia che supera il singolo caso

L’inchiesta arriva in un quadro già segnato da numerose vicende giudiziarie. Sono diciassette i deputati regionali indagati, tra cui Luca Sammartino e Gaetano Galvagno. Il loro impatto sulla fiducia nelle istituzioni, tuttavia, pone un problema politico concreto. La ripetizione delle inchieste impone di interrogarsi sulla selezione della classe dirigente, sui criteri delle nomine e sull’efficacia dei controlli. Soprattutto quando le decisioni pubbliche riguardano energia, rifiuti e assistenza sanitaria: ambiti nei quali si intrecciano investimenti, tutela del territorio e diritti delle persone.





La questione morale, oltre le dichiarazioni

Essere indagati non significa essere colpevoli. Ma rispettare la presunzione d’innocenza lascia intatto il dovere della politica di spiegare come vengono esercitati e controllati i poteri pubblici. La questione morale riguarda anche questo: rendere trasparenti gli incarichi, prevenire i conflitti d’interesse, garantire procedure verificabili e parità di trattamento. Compiti che spettano alle istituzioni ogni giorno, prima ancora che intervenga una procura. Il caso Armao riporta questi temi all’attenzione della Sicilia. Il rischio è che vengano rispolverati a ogni nuova inchiesta e poi nuovamente accantonati. La risposta politica dovrebbe tradursi in scelte e controlli concreti, capaci di restituire credibilità all’amministrazione regionale mentre la magistratura accerta le responsabilità individuali.





Le inchieste tra i banchi dell’Ars

Il caso Armao si inserisce in un quadro di numerosi procedimenti che coinvolgono esponenti del Parlamento siciliano, con accuse e situazioni giudiziarie differenti. Sono a processo il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, l’assessora Elvira Amata e Luca Sammartino per vicende di presunta corruzione; Gianfranco Miccichè per il presunto uso privato dell’auto blu; Salvatore Geraci per le presunte pressioni sul comandante dei vigili di Cerda; Giuseppe Castiglione per scambio elettorale politico-mafioso. Tra i deputati coinvolti in indagini figurano Giuseppe Geremia Lombardo, nell’inchiesta su Armao, Carmelo Pace, nella vicenda che riguarda Totò Cuffaro, Ignazio Abbate, per gli indennizzi della tromba d’aria e i fondi dei buoni libro a Modica, Carlo Auteri, per le presunte minacce a Ismaele La Vardera, e Dario Safina, nell’inchiesta sull’illuminazione pubblica di Trapani. A questi si aggiunge Michele Mancuso, sospeso dalla carica dopo l’arresto nell’indagine sui contributi regionali per spettacoli. Un insieme di vicende che riapre il confronto sulla responsabilità politica e sull’efficacia dei controlli, fermo restando che ciascuna posizione va valutata separatamente e che indagini e processi non equivalgono a condanne.





Il centrodestra governa. E deve rispondere

La responsabilità della classe dirigente di centrodestra che governa la Sicilia non può esaurirsi nelle dichiarazioni di fiducia nella magistratura. Chi sceglie assessori, affida incarichi e costruisce maggioranze deve rispondere anche della qualità di quelle scelte e dei controlli sul potere che esercita. La presunzione d’innocenza tutela ogni persona coinvolta nelle inchieste; non solleva chi governa dal dovere di affrontare i problemi politici che queste vicende fanno emergere. A Schifani e ai partiti della coalizione spetta spiegare quali misure intendano adottare per prevenire conflitti d’interesse, rendere trasparenti le nomine e garantire che le risorse pubbliche siano amministrate nell’interesse dei cittadini. La questione morale perde ogni significato se viene evocata dopo ciascuna inchiesta e dimenticata appena si attenua l’attenzione. La credibilità di questa classe dirigente si misurerà nelle decisioni che saprà prendere.



