Calcio a 5: il Marsala Futsal perde la prima di A2 in trasferta a Mazara

05/10/2026 12:30:00

Dopo un primo tempo chiuso avanti di due reti, nella ripresa il Marsala Futsal subisce la rimonta del Futsal Mazara ed esce sconfitto per 3 a 2 dalla prima giornata di Campionato A2 Girone D. E’ la terza volta in tre settimane che le due società trapanesi si incontrano, prima nelle due gare di Coppa Divisione, ora nel cammino A2. Una partita che la squadra di Peppe Fiorenza aveva indirizzato bene ma poi nel secondo tempo i padroni di casa hanno messo in campo probabilmente più fame. Resta il rammarico per la formazione azzurra di non essere riuscita a gestire il vantaggio dopo un ottimo avvio e delle tante occasioni sprecate, ma anche la consapevolezza che sabato 10 ottobre una nuova sfida attende il Marsala e questa volta davanti al proprio numeroso e caloroso pubblico contro la Gear Piazza Armerina.

Primo tempo_ E’ il Mazara che si fa vedere con Giannattasio che impegna Cosenza, poi sono Agugliaro e Palumbo a testare la difesa del Marsala. Le prime azioni degli ospiti sono di Caropi e Bavaresco, mentre i gialloblu tornano alla carica con Moragas. Il Marsala lascia ‘sfogare’ il Mazara e quando alza l’azione offensiva al 7’ grazie a un Cosenza che spesso si porta avanti, Giubilei mette in rete dopo una deviazione. Un minuto più tardi, forti del vantaggio, una ripartenza fulminante lancia Caropi in rete: è 0 a 2. Il Marsala dimostra in questa fase carattere e fisicità da vendere. Il Mazara tenta di uscire dall'impasse prima con Turello, chiuso da Bavaresco, e poi con Giannattasio ma la palla colpisce l’esterno della rete. In questa prima frazione di gioco il Marsala non concede di dimezzare lo svantaggio, non fa sconti. Si torna negli spogliatoi sullo 0 a 2.

Secondo tempo_ Quando sembra tutta in discesa per gli azzurri, al 2’ un fallo di Bavaresco su Moragas viene punito con il secondo cartellino giallo per il brasiliano e la conseguente espulsione. I gialloblu non se ne approfittano ma è evidente che l’episodio scuote i lilybetani: al 7’ Palumbo mette la sfera all’angolino dove Cosenza non arriva. Mister Fiorenza chiama un azzardato power play e, col portiere di movimento, è Moragas che si approfitta della porta sguarnita e ristabilisce il pari. Il Marsala Futsal subisce il 2 a 2 e questa fase sarà segnata da un botta e risposta delle due squadre: prima il Mazara tenta la rimonta con Agugliaro di punizione, poi Cosenza para un gran tiro di Giannattasio. A 5 minuti dal termine per gli azzurri sono Caropi (con un gran tiro), Chilelli (di sinistro intercettato) e Giubilei che si avvicinano al tris ma Mambela para tutto. E, come si sa, se vale la regola ‘goal sbagliato, goal subito’, in questa frazione di gioco, è il Mazara ad avere la meglio e all’ultimo minuto ancora una volta Moragas che batte il giovane portiere azzurro. Il finale pirotecnico non fa altro che consegnare il match ai padroni di casa per 3 a 2.



