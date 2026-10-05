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» Basket
05/10/2026 15:00:00

Nuova Pallacanestro Marsala, esordio in casa vincente: Milazzo battuta 93-70

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Parte con il piede giusto il cammino della Nuova Pallacanestro Marsala, che conquista una convincente vittoria davanti al proprio pubblico superando la Svincolati Milazzo con il punteggio di 93-70. Una prestazione solida, intensa e corale quella offerta dalla formazione marsalese, capace di indirizzare l’incontro sin dalle prime battute. Il primo quarto si chiude sul 18-17, con Marsala immediatamente padrona del ritmo e dell’inerzia della partita. La squadra di casa consolida il vantaggio nel secondo periodo, vinto 24-21, andando negli spogliatoi sul 42-38. Nella ripresa la Nuova Pallacanestro Marsala continua a mantenere alta l’attenzione e l’efficacia offensiva. Il terzo quarto, chiuso sul 24-18, conferma il controllo dei padroni di casa, che nell’ultimo parziale trovano ulteriore continuità realizzativa e piazzano il definitivo 27-14, fissando il risultato sul 93-70. Numeri che raccontano una gara interpretata con determinazione e qualità: Marsala chiude con 18 tiri liberi realizzati contro i 6 degli ospiti, 27 canestri da due punti contro 26 e 7 triple contro le 4 della Svincolati Academy. Anche il dato dei falli, 14 contro 20, evidenzia la maggiore disciplina della formazione marsalese nel corso dei quaranta minuti.
La vittoria rappresenta un importante segnale per il gruppo, che potrà ora preparare con fiducia il prossimo appuntamento di campionato. "La nostra è una squadra giovane, come da politica societaria. È una squadra che si deve amalgamare e ci vuole un po' di pazienza" - così l'assistant coach della NPM, Andrea Anteri. E sulla gara contro Milazzo, continua Anteri: "è stata una partita tosta, era la prima in casa e forse i ragazzi all'inizio hanno patito l'emozione di un palazzetto pieno. Complimenti a Milazzo perché non ha mollato di un metro la posta in palio, però siamo stati bravi ad allungare fra il 3° e 4° quarto, a dare uno strappo decisivo e l'abbiamo portata a casa".
La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo domenica 11 ottobre, in trasferta a Catania, contro la PGS Sales. La squadra etnea è reduce dalla sconfitta esterna contro lo Sport Club Gravina, maturata con il punteggio di 77-68 dopo una gara rimasta in equilibrio fino alle fasi conclusive.

Nuova Pallacanestro Marsala – Svincolati Academy 93-70
Parziali: 18-17, 24-21, 24-18, 27-14.



Basket | 2026-09-30 14:31:00
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