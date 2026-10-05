Basket: la Golfobasket Alcamo parte con il piede giusto in serie A2, vittoria all’esordio

05/10/2026 10:30:00

Esordio con vittoria per la Sicily by Car Golfobasket Alcamo nel campionato di basket femminile di serie A2 Credem Banca. Le ragazze di coach Vincenzo Ferrara hanno battuto in casa nel fine settimana scorso con il punteggio di 62-46 la Polisportiva A. Galli Basket nella prima giornata del girone B. Una vittoria convincente, mai in discussione durante il match, arrivata dal termine di una partita ben giocata dal roster alcamese, che ha regalato la prima gioia stagionale al pubblico numeroso presente sugli spalti del Pala Tre Santi. La Sicily by Car ha condotto il match dall’inizio alla fine, con un distacco massimo di 20 punti: quasi perfetti i primi due quarti delle alcamesi, con una partenza a razzo delle padrone di casa e un parziale iniziale di 8-0 firmato Matea Nikolic; nel terzo e quarto tempo le toscane hanno provato a ridurre lo svantaggio, ma la formazione di casa ha opposto una buona difesa nei momenti clou della sfida riuscendo a ottenere i primi due punti della stagione.

In doppia cifra per la Sicily by Car la neoarrivata play Rosa Cupido (16 punti e miglior realizzatrice della partita), Francesca Russo (11 punti) e Nikolic (10 punti). Soddisfatto a fine gara coach Ferrara: “Nei primi due quarti abbiamo rispettato il piano partita alla perfezione, abbiamo giocato con ritmo, forza e intensità e con una difesa sempre pressante. Nel terzo e quarto quarto, anche per meriti delle avversarie, abbiamo abbassato un po’ il ritmo ma nel finale di gara, grazie all’esperienza di Russo e Cupido, abbiamo mantenuto il largo vantaggio che ci ha consentito di ottenere questa vittoria. Sono contento della partita che hanno disputato le ragazze, tutte hanno dato il proprio contributo in campo”.

Tabellino: Sicily by Car Golfobasket Alcamo – Polisportiva A. Galli Basket 62-46

Parziali: 19-4; 18-16; 11-15; 14-11

Sicily by Car Golfobasket Alcamo: Lo Sylla 6; Nikolic 10; Cupido 16; Russo 11; Vella 5; Prete 0; Tempia 3; Sassetti 3; Daidone 0; Ndiaye 6; Schena 2; Adragna 0. All. Ferrara.

Polisp. A. Galli Basket: Prytz 14; Castellani 2; Milani 10; Pirozzi 7; Lalotte 9; Imuentinyan 0; Lazzaro 2; Cecotti 0; Donato 2; De Cassan 0. All. Riga.



