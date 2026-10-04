Per la SP29 Trapani–Salemi, si attende ora l’avvio dei lavori

04/10/2026 07:36:00

In fase di conclusione la verifica dei requisiti per l’affidamento dell’appalto da oltre 2,3 milioni di euro. Per il Libero Consorzio di Trapani l’ aggiudicazione dell’appalto possibile già la prossima settimana



La lunga attesa per la messa in sicurezza della strada provinciale 29 Trapani–Salemi sembra avvicinarsi a un passaggio decisivo.



Sarebbe ( usiamo sempre il condizionale, quando trattiamo di amministrazioni pubbliche) infatti in fase di conclusione la verifica dei requisiti necessari per procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei tratti interessati da frane e dissesti, per un valore complessivo dell’appalto pari a 2.310.539,85 euro.



A comunicarlo è il Libero Consorzio Comunale di Trapani, che ha risposto alla richiesta di aggiornamento e al successivo sollecito presentati dalla consigliera comunale di Salemi Giuseppina Spagnolo.

La nota è firmata dal presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, e dal dirigente del Settore 7, architetto Maurizio Falzone.



Secondo quanto precisato dall’ente, in assenza di motivi ostativi e salvo eventuali imprevisti, il provvedimento di aggiudicazione efficace potrebbe essere adottato nel corso della prossima settimana.



Un passaggio amministrativo che, se confermato, consentirebbe di imprimere una svolta concreta a una vicenda che da tempo viene seguita con particolare attenzione da automobilisti, pendolari che dai paesi dell’entroterra ogni giorno debbono raggiungere il capoluogo.





Il chiarimento assume un rilievo particolare anche alla luce dell’“equivoco” creatosi nei giorni scorsi a seguito di un precedente comunicato stampa dello stesso Libero Consorzio.

In quella comunicazione si faceva riferimento a un intervento dal valore di appena 50 mila euro, una cifra che aveva suscitato perplessità e malumore tra gli utenti della SP29, considerata la gravità delle condizioni di alcuni tratti della provinciale.

Una somma che, agli occhi di chi percorre quotidianamente la strada, appariva del tutto sproporzionata rispetto alle necessità di una arteria strategica per i collegamenti tra Salemi, e altri paesi con Trapani.

Il nuovo aggiornamento, invece, chiarisce che l’appalto destinato alla manutenzione straordinaria dei tratti in frana e in dissesto ammonta a oltre 2,3 milioni di euro.

“Accolgo favorevolmente questa precisazione e ringrazio il presidente Quinci e il dirigente Falzone per il riscontro” – ha dichiarato la consigliera Giuseppina Spagnolo- È un passaggio atteso per una strada fondamentale per i lavoratori, i pendolari e gli studenti che ogni giorno si spostano tra Salemi e Trapani. Parliamo di un appalto da oltre 2,3 milioni di euro, destinato a intervenire sui tratti in frana e in dissesto».

La comunicazione del Libero Consorzio precisa inoltre che, dopo l’aggiudicazione, dovranno essere completati gli ulteriori adempimenti necessari alla prosecuzione dell’iter di affidamento e, successivamente, all’avvio dei lavori.

È dunque ancora necessario attendere la conclusione delle procedure amministrative, ma il quadro fornito dall’ente lascia intravedere un cronoprogramma finalmente più concreto.

Ed è proprio sull’effettivo avvio del cantiere che si concentrerà ora l’attenzione degli utenti.





Per chi percorre quotidianamente la SP29, infatti, l’annuncio dell’aggiudicazione rappresenta soltanto il primo passo. Il risultato atteso è l’apertura dei cantieri e la realizzazione degli interventi necessari a rendere nuovamente sicuri e percorribili i tratti maggiormente compromessi.





L’urgenza è resa ancora più evidente dall’approssimarsi della stagione autunnale e invernale. Piogge intense e condizioni meteorologiche avverse possono infatti aggravare situazioni di dissesto già esistenti, aumentando i rischi per la circolazione e rendendo ancora più complesso il collegamento tra il territorio di Salemi e comuni limitrofi e quello del capoluogo.





La SP29, lo ripetiamo, non è una arteria secondaria, ma una infrastruttura strategica utilizzata quotidianamente da una parte consistente della popolazione di un ampio bacino territoriale che, per motivi di lavoro, studio, servizi e collegamenti deve raggiungere la città di Trapani.





Per questo motivo le sue condizioni incidono direttamente sulla mobilità di un intero territorio e sulla sicurezza di chi è costretto a percorrerla ogni giorno.





«Continuerò a seguire ogni passaggio – ha concluso Spagnolo –. I cittadini attendono una strada sicura e percorribile: l’aggiornamento ricevuto è positivo, ma il risultato che aspettiamo è l’avvio concreto dei lavori».





Ora, dunque, la palla passa alle procedure. Dopo le verifiche sui requisiti e l’adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace, bisognerà completare gli adempimenti previsti e trasformare l’impegno amministrativo in un cantiere operativo.





È questo il passaggio che cittadini e automobilisti attendono da tempo: non più soltanto comunicazioni e aggiornamenti, ma uomini, mezzi e lavori.





E con l’auspicio che questa volta i lavori inizino a partire da Salemi e non da Trapani, lo stesso copione di sempre che registrava l’interruzione dei lavori a metà percorso per esaurimento fondi, lasciando perennemente dissestato il tratto comunemente chiamato “Tafele”.





Incrociamo le dita!





Franco Ciro Lo Re



