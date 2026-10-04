Ciclismo: il Trofeo dell'Uva valido per la Coppa Sicilia si terrà a Marsala

04/10/2026 08:23:00

La stagione ciclistica siciliana si prepara a vivere il suo grande epilogo. L'11 ottobre i fari saranno tutti puntati su Marsala, palcoscenico conclusivo della Coppa Sicilia su strada con l'attesissimo Trofeo dell'Uva. A tessere le fila dell'organizzazione di questo appuntamento di spicco ci sarà l'ormai iconico "team a pois" dei fratelli Stella, pronto a regalare alla città una giornata di puro agonismo e passione. La competizione si snoderà sul circuito classico, un tracciato selettivo e spettacolare che non fa sconti a nessuno. I corridori dovranno infatti misurarsi con le pendenze arcigne del Muro della Zizza, per poi giocarsi il tutto per tutto sull'esplosivo arrivo posto sullo strappo della Mola. Una gara trasversale, pensata per celebrare il ciclismo in tutte le sue declinazioni, aperta a tutte le categorie agonistiche e amatoriali. E proprio dal comparto amatoriale arrivano i verdetti più dolci per i padroni di casa. Nel quartier generale della Star Cycling Lab è già tempo di stappare lo spumante: Ninni Stella, capitano e anima inesauribile della squadra, ha conquistato la matematica vittoria della Coppa Sicilia. Un trionfo costruito con tattica e determinazione, primeggiando lungo le otto estenuanti prove disputate in tutta la regione. A rendere la festa ancora più completa è lo splendido secondo posto in classifica di Nicola Eramo; l'atleta di Avola, alla sua primissima vera stagione agonistica, ha dimostrato una condizione e una tenacia fuori dal comune, siglando una doppietta da sogno per i colori del team.

Questi eccezionali risultati individuali trascinano la Star Cycling Lab al 4° posto nella speciale classifica a squadre. Un piazzamento di prestigio, impreziosito da un primato che rappresenta il vero fiore all'occhiello del progetto sportivo: la squadra vanta infatti l'esclusività di essere l'unica realtà in tutta la Sicilia a poter schierare ai nastri di partenza atleti in ogni singola categoria, coprendo l'intero vivaio dai Giovanissimi agli Esordienti, per arrivare ad Allievi, Juniores e Master. Trionfo e gloria nel presente, ma con i pedali già rivolti al futuro. Il direttivo sta lavorando alacremente alla programmazione della stagione 2027. Se per il settore agonistico si preannunciano grandi novità che restano per ora top secret, il ciclomercato del comparto Master è già entrato nel vivo con manovre di primo piano. Sono infatti già stati ufficializzati i nuovi innesti di Gabriele Russo, Roberto Prinzivalli, Sergio Bongiorno e Maurizio Rallo, a cui si aggiungono i preziosi rientri in gruppo di Giuseppe Milazzo e Francesco Genna. Tasselli di spessore che vanno a rinforzare un roster già dominante, consolidando la visione di un team a pois che si tinge sempre più d'azzurro. Una realtà sportiva ambiziosa, mossa da una programmazione attenta e da un'identità forte, orgogliosamente radicata nella sua città lilibetana.



