Trapani, tre giornate di screening oculistici gratuiti con il Lions Club

04/10/2026 10:59:00

Prevenzione e salute degli occhi, con un'attenzione particolare ai bambini.

È questo l'obiettivo dell'iniziativa promossa dal Lions Club Trapani in occasione della Settimana Internazionale della Vista, in programma dall'8 al 18 ottobre 2026.

Il club sarà impegnato sul territorio con tre giornate di screening oculistici gratuiti, rivolti sia agli alunni delle scuole sia alla cittadinanza.

Le attività si svolgeranno il 7, l'8 e il 9 ottobre con l'impiego dell'Unità Mobile Oftalmica, il Camper Diagnostico Lions, attraverso il quale sarà possibile effettuare controlli e attività di prevenzione direttamente nei luoghi individuati per l'iniziativa.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 7 ottobre alle 9, all'Istituto Comprensivo "N. Nasi" di via Z. Pompeo, a Trapani.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, lo screening si sposterà alla Parrocchia San Paolo Apostolo, in via Niagara 11, a Erice, dove i controlli saranno aperti gratuitamente alla comunità.

Il programma proseguirà giovedì 8 ottobre. Alle 9 il camper sarà nuovamente a Trapani, questa volta all'Istituto Comprensivo "E. Pertini", in viale XI Settembre 2001. Alle 15 è previsto un secondo appuntamento pomeridiano alla Parrocchia San Paolo Apostolo di Erice.

L'ultima giornata, venerdì 9 ottobre, sarà dedicata ancora alla popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo "E. Pertini", con gli screening a partire dalle 9.

La scelta di coinvolgere le scuole si inserisce nella strategia di prevenzione del Lions Club, che da anni dedica particolare attenzione alla salute visiva in età pediatrica. Individuare precocemente eventuali problemi della vista può infatti consentire di intervenire tempestivamente, soprattutto durante le fasi di sviluppo dei bambini.

L'iniziativa rientra nell'Area Vista dei Lions e nasce dalla collaborazione con realtà impegnate nella tutela della salute visiva, tra cui la UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione di Trapani, e IAPB Italia, l'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

Una campagna che punta dunque a portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e dentro scuole e comunità, attraverso controlli gratuiti e un'attività di sensibilizzazione sulla necessità di prendersi cura della vista.

Un'attenzione che, per il Lions Club Trapani, parte dai più piccoli ma riguarda l'intera popolazione.



