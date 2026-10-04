Sicilia, Renzi lancia Bartolo per la Regione
Matteo Renzi punta su Pietro Bartolo per la presidenza della Regione Siciliana. L’annuncio è arrivato oggi da Firenze, nell’ultima giornata della Leopolda, quando il leader di Italia Viva ha invitato sul palco il medico di Lampedusa ed ex europarlamentare: «Sosterremo molto volentieri alla presidenza della Regione Siciliana la candidatura di Pietro Bartolo».
Un sostegno che porta un altro nome nel confronto sulle regionali del 2027. Bartolo, dopo l’uscita dal Partito democratico, ha aderito al progetto di Casa Riformista promosso da Renzi. La scelta del candidato unitario del centrosinistra resta aperta: l’investitura della Leopolda rappresenta una proposta politica su cui gli alleati dovranno confrontarsi.
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