Erice inarrestabile, Trapani conquista la prima vittoria

04/10/2026 14:52:00

Erice tritatutto e prima gioia per Trapani. La terza giornata del campionato di serie A1 di pallamano femminile regala due successi alle formazioni trapanesi, con l'Hanball Erice che passa 29-23 sul campo di Conversano, mentre le granata conquistano la prima storica affermazione nel massimo campionato, espugnando il campo di Padova 31-21.

Le pugliesi del Conversano si sono rivelate un avversario ostico per le campionesse d'Italia, sin dalle prime battute. Perché se Erice è avanti 3-1 e poi 9-4, Conversano infila un parziale di 4-0 che le permette di arrivare sul -2 (8-10) e la partita prosegue con le ericine avanti, ma non in assoluto controllo della gara, come era prevedibile, tanto che all'intervallo le Arpie sono avanti 16-12.

Il secondo tempo conferma l'andamento del primo, con Erice avanti a condurre, ma con le pugliesi che non mollano, anche se alla fine le Arpie conquistano il successo con il punteggio di 29-23.

“Sapevamo che avremmo affrontato una squadra neopromossa in un ambiente caldo e con grande cultura di pallamano - è il commento di Nicole Bernabei, centrale dell'Handball Erice -. Siamo contente di aver portato a casa un’altra vittoria, in forza del nostro essere gruppo. Siamo una squadra che mi piace molto, con ottime qualità fisiche, tecniche e umane. Il nostro lavoro è senz’altro positivo, anche se oggi abbiamo trovato una grande opposizione da parte delle nostre avversarie. Sappiamo di dover migliorare e le fatiche di oggi sicuramente saranno importanti per poter proseguire nel nostro lavoro con ancora maggiore intensità”.

Se Erice si è abituata ai successi, stessa cosa non si può dire per Trapani che conquista la prima storica vittoria in A1 imponendosi 31-21 a Padova.

La gara è equilibrata nella prima parte: 3-3 al 7’ e 4-5 al 10’. Poi, Trapani prova la fuga, tanto da chiudere 15-11 avanti il primo tempo.

Nella ripresa le granata allungano, arrivando prima sul +8 23-15, poi sul +10 (27-17), chiudendo praticamente i conti già a metà della frazione.

"La sosta di campionato ci ha consentito di preparare al meglio questa sfida - è il commento di Carmen Stellato, capitano e ala Handball Trapani -. Sapevamo come fosse importantissima nell’economia di questa prima fase di stagione. Siamo felicissime per la vittoria, meritata per tutto il gruppo. Abbiamo intrepretato bene la sfida, non mollando mai. Eravamo convinte di fare una grande partita e ci siamo riuscite. Sono due punti che ci regalano autostima, ma le prime due sconfitte non avevano abbassato il nostro grado di fiducia. Adesso, dobbiamo andare avanti con la stessa umilità e voglia di lavorare in settimana”.



