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» Lavoro
04/10/2026 20:07:00

Marsala, il progetto Pofis cerca personale. Ecco profili richiesti, scadenza e moduli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2026/marsala-il-progetto-pofis-cerca-personale-ecco-profili-richiesti-scadenza-e-moduli-450.jpg

È aperta a Marsala la selezione del personale per Pofis, il Polo formativo e di inclusione sociolavorativa della città. L’avviso è stato pubblicato il primo ottobre dal Centro Studi e Ricerche del Mediterraneo, nell’ambito del progetto finanziato dal Programma nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”, con fondi Fesr e Fse Plus. 

 

Le domande per la prima selezione dovranno arrivare entro le 12 del 15 ottobre 2026. Successivamente l’avviso resterà aperto per eventuali integrazioni del personale. 

 

Le figure richieste e i contratti

Si cercano psicologi o educatori professionali o pedagogisti, operatori commerciali e turistici, organizzatori di eventi, educatori e animatori sociali. Completano l’elenco avvocati, coordinatori della formazione ed esperti di politiche del lavoro, orientamento professionale, sicurezza sul lavoro e protezione dei dati. cermonlus.it

I requisiti cambiano secondo l’incarico. Per il profilo comprendente psicologi, educatori e pedagogisti, però, l’elenco richiede laurea in Psicologia, abilitazione e iscrizione all’Albo degli psicologi.

 

La tabella richiama il contratto delle cooperative sociali per il primo profilo e l’operatore commerciale; per gli altri indica la partita Iva. Gli impegni variano, fino a 36 mesi. Mancano gli importi dei compensi. L’introduzione parla genericamente di collaborazioni con partita Iva: un aspetto da chiarire. 

 

Come candidarsi

 

Le candidature possono essere inviate tramite PEC a cerm.onlus@pec.it, indicando nell’oggetto profilo e codice MAR_5.4.8.1B. Sono previste anche consegna a mano, raccomandata e long list di Sol.Co., secondo le modalità dell’avviso. 

Nel modello pubblicato per le persone fisiche vengono richiesti i dati anagrafici, l’indicazione dell’incarico, le dichiarazioni sui requisiti e un curriculum europeo datato e firmato, con consenso al trattamento dei dati. Fra gli allegati figurano anche documento d’identità e codice fiscale. Il modulo richiede la documentazione in formato Pdf. 

 

La pagina mette a disposizione anche un modello per le persone giuridiche. In questo caso vengono richiesti i documenti del legale rappresentante e il curriculum della persona che svolgerà materialmente l’incarico, insieme alle dichiarazioni sui suoi requisiti e titoli.

 

La selezione assegna fino a 60 punti a titoli ed esperienza e 40 al colloquio

 

Il bando e gli allegati sono consultabili nella pagina dedicata sul sito dell’ente.

 

Bando e moduli: i documenti da scaricare

L’avviso è consultabile anche nella pagina dedicata sul sito del Cerm.









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