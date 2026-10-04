Marsala, il progetto Pofis cerca personale. Ecco profili richiesti, scadenza e moduli
È aperta a Marsala la selezione del personale per Pofis, il Polo formativo e di inclusione sociolavorativa della città. L’avviso è stato pubblicato il primo ottobre dal Centro Studi e Ricerche del Mediterraneo, nell’ambito del progetto finanziato dal Programma nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”, con fondi Fesr e Fse Plus.
Le domande per la prima selezione dovranno arrivare entro le 12 del 15 ottobre 2026. Successivamente l’avviso resterà aperto per eventuali integrazioni del personale.
Le figure richieste e i contratti
Si cercano psicologi o educatori professionali o pedagogisti, operatori commerciali e turistici, organizzatori di eventi, educatori e animatori sociali. Completano l’elenco avvocati, coordinatori della formazione ed esperti di politiche del lavoro, orientamento professionale, sicurezza sul lavoro e protezione dei dati. cermonlus.it
I requisiti cambiano secondo l’incarico. Per il profilo comprendente psicologi, educatori e pedagogisti, però, l’elenco richiede laurea in Psicologia, abilitazione e iscrizione all’Albo degli psicologi.
La tabella richiama il contratto delle cooperative sociali per il primo profilo e l’operatore commerciale; per gli altri indica la partita Iva. Gli impegni variano, fino a 36 mesi. Mancano gli importi dei compensi. L’introduzione parla genericamente di collaborazioni con partita Iva: un aspetto da chiarire.
Come candidarsi
Le candidature possono essere inviate tramite PEC a cerm.onlus@pec.it, indicando nell’oggetto profilo e codice MAR_5.4.8.1B. Sono previste anche consegna a mano, raccomandata e long list di Sol.Co., secondo le modalità dell’avviso.
Nel modello pubblicato per le persone fisiche vengono richiesti i dati anagrafici, l’indicazione dell’incarico, le dichiarazioni sui requisiti e un curriculum europeo datato e firmato, con consenso al trattamento dei dati. Fra gli allegati figurano anche documento d’identità e codice fiscale. Il modulo richiede la documentazione in formato Pdf.
La pagina mette a disposizione anche un modello per le persone giuridiche. In questo caso vengono richiesti i documenti del legale rappresentante e il curriculum della persona che svolgerà materialmente l’incarico, insieme alle dichiarazioni sui suoi requisiti e titoli.
La selezione assegna fino a 60 punti a titoli ed esperienza e 40 al colloquio.
Il bando e gli allegati sono consultabili nella pagina dedicata sul sito dell’ente.
Bando e moduli: i documenti da scaricare
- Bando di selezione del personale Pofis (PDF)
- Domanda di partecipazione per persone fisiche (PDF)
- Domanda di partecipazione per persone giuridiche (PDF)
L’avviso è consultabile anche nella pagina dedicata sul sito del Cerm.
Aeroporti siciliani, protestano i lavoratori: sabato sit-in anche a Trapani
Due ore di mobilitazione contemporanea negli aeroporti di Trapani, Palermo, Catania e Comiso. Sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 12, lavoratrici e lavoratori del comparto aeroportuale siciliano parteciperanno a sit-in e assemblee promossi da Filt-Cgil,...
Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...
È una delle forme più comuni di comunicazione locale. Esci di casa al mattino e trovi un foglio attaccato accanto all’ingresso: l’acqua verrà interrotta, sarà vietato parcheggiare, sono...
Marsala, il progetto Pofis cerca personale. Ecco profili richiesti, scadenza e moduli
È aperta a Marsala la selezione del personale per Pofis, il Polo formativo e di inclusione sociolavorativa della città. L’avviso è stato pubblicato il primo ottobre dal Centro Studi e Ricerche del Mediterraneo,...
PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...
Inaugurazione sabato 26 settembre alle 18:00, in piazza G. Marconi 8. La rete nazionale di assistenza domiciliare, attiva dal 1993, apre un nuovo punto di riferimento per famiglie, anziani e persone fragili del...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste