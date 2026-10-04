Carabinieri, concorso straordinario per 400 Marescialli: possono partecipare i laureati under 28

04/10/2026 18:25:00

Quattrocento posti nell’Arma dei Carabinieri riservati a giovani laureati. È stato pubblicato il primo concorso straordinario per il reclutamento di allievi Marescialli destinato specificamente a chi è già in possesso di una laurea.

Una novità per l’Arma, che apre il reclutamento a competenze universitarie provenienti da diversi settori: scientifico, umanistico, sanitario e ambientale.

Chi può partecipare

Il concorso è rivolto ai cittadini italiani che siano in possesso di uno dei titoli di laurea indicati nella Tabella A allegata al bando.

Tra i requisiti principali c’è quello anagrafico: i candidati non devono aver superato il giorno del compimento del 28° anno di età. È inoltre necessario godere dei diritti civili e politici e possedere gli altri requisiti previsti dal bando.

Si tratta di un concorso particolare anche per la sua impostazione: l’obiettivo è infatti quello di mettere a disposizione dell’Arma professionalità che abbiano già completato un percorso universitario.

Come si svolgerà il concorso

La procedura di selezione prevede diverse fasi. A seconda di quanto stabilito dal bando, potrà esserci innanzitutto una prova preliminare.

Sono poi previste una prova scritta di lingua italiana – o tedesca nei casi contemplati – la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e attitudinali, una prova orale e, infine, la valutazione dei titoli di merito.

Domande entro trenta giorni

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dell’Arma dei Carabinieri, nella sezione dedicata ai concorsi.

Il termine è fissato in trenta giorni dall'apertura del bando. Prima di presentare la domanda è quindi importante consultare il testo integrale, soprattutto per verificare che la propria laurea rientri tra quelle ammesse.

Corso di almeno sei mesi

I 400 candidati che supereranno la selezione saranno nominati Marescialli in ferma volontaria e ammessi a un corso della durata di almeno sei mesi.

Il percorso comprenderà formazione professionale e militare e servirà a integrare le competenze già acquisite durante gli studi universitari con quelle necessarie per svolgere le funzioni previste all’interno dell’Arma.

È il primo concorso di questo genere nella storia dei Carabinieri e rappresenta quindi una nuova possibilità di accesso per i giovani laureati interessati a mettere le proprie competenze professionali al servizio dell'Istituzione.



