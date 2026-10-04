Tragedia in autostrada, muore a 38 anni Francesco Nicolosi. Poco prima la diretta in scooter

04/10/2026 19:07:00

Poche ore prima era in sella al suo scooter, insieme agli amici, per una domenica dedicata a una delle sue grandi passioni. Una diretta Facebook, il sorriso, gli auguri per il suo onomastico. Poi, sull’autostrada A20 Messina-Palermo, la tragedia.

Francesco Nicolosi, 38 anni, messinese, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto nei pressi dello svincolo di Falcone. Viaggiava a bordo di una Yamaha TMax.

L’incidente sull’A20

L’incidente si è verificato intorno alle 10, al chilometro 57+700 dell’A20, sulla carreggiata in direzione Palermo.

Secondo i primi elementi raccolti, Nicolosi avrebbe perso il controllo dello scooter finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

La dinamica, però, deve ancora essere ricostruita con certezza. Al momento viene presa in considerazione anche l’ipotesi di un incidente autonomo, ma sono in corso verifiche per stabilire se possano essere stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. Durante le operazioni la circolazione verso Palermo è stata convogliata su una sola corsia, con rallentamenti.

Poco prima la diretta con gli amici

A rendere ancora più dolorosa la vicenda sono le immagini pubblicate sui social poche ore prima.

Francesco Nicolosi stava partecipando a un’uscita domenicale insieme agli amici del Club Fnp Motors Messina Asd. Era andato in diretta Facebook proprio mentre si trovava in sella, raccontando quella giornata trascorsa nel segno della passione per le due ruote.

Era anche il giorno del suo onomastico. Nel video aveva rivolto un saluto e un augurio di buona domenica a chi lo seguiva.

Poche ore dopo, lungo l’A20, l’incidente.

La passione per le due ruote

Nicolosi era molto conosciuto nell’ambiente degli appassionati di scooter e moto. Secondo quanto riportato dalla stampa messinese, era titolare di un’attività legata alla vendita di scooter in via La Farina e lavorava anche nel settore della telefonia.

La domenica del 4 ottobre era cominciata come tante altre: un gruppo di amici, gli scooter, la strada e una giornata da trascorrere insieme.

Poi, nei pressi di Falcone, lo schianto.

Adesso spetterà agli accertamenti della Polizia Stradale stabilire con precisione cosa sia accaduto in quei pochi istanti e se nella dinamica dell’incidente abbia avuto un ruolo un altro mezzo.



