Favignana, auto elettrica urta una bici: turista cade e batte la testa, interviene l’elisoccorso
Una vacanza a Favignana si è trasformata in pochi istanti in una grave emergenza. Un turista è rimasto seriamente ferito alla testa in un incidente che ha coinvolto un’auto elettrica e una bicicletta, entrambe noleggiate sull’isola.
Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi facevano parte dello stesso gruppo di turisti e stavano percorrendo la stessa strada e nella medesima direzione. Per cause ancora da accertare, l’auto elettrica avrebbe urtato la bicicletta che la precedeva.
La caduta e il trauma alla testa
Sulla bicicletta viaggiavano due persone. In seguito all’urto, una di loro sarebbe stata sbalzata dal mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto e battendo violentemente la testa.
Le condizioni del ferito sono apparse abbastanza serie da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, attivato per il trasferimento e le cure del caso.
Gli accertamenti della Polizia municipale
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Favignana, che hanno eseguito i rilievi e raccolto gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
La dinamica resta al momento al vaglio degli investigatori. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia avvenuto l’urto tra l’auto elettrica e la bicicletta e ad individuare eventuali responsabilità.
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