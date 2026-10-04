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Cronaca

» Incidenti
04/10/2026 10:00:00

Favignana, auto elettrica urta una bici: turista cade e batte la testa, interviene l’elisoccorso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2026/favignana-auto-elettrica-urta-una-bici-turista-cade-e-batte-la-testa-interviene-l-elisoccorso-450.jpg

Una vacanza a Favignana si è trasformata in pochi istanti in una grave emergenza. Un turista è rimasto seriamente ferito alla testa in un incidente che ha coinvolto un’auto elettrica e una bicicletta, entrambe noleggiate sull’isola.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi facevano parte dello stesso gruppo di turisti e stavano percorrendo la stessa strada e nella medesima direzione. Per cause ancora da accertare, l’auto elettrica avrebbe urtato la bicicletta che la precedeva.

 

La caduta e il trauma alla testa

 

Sulla bicicletta viaggiavano due persone. In seguito all’urto, una di loro sarebbe stata sbalzata dal mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto e battendo violentemente la testa.

Le condizioni del ferito sono apparse abbastanza serie da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, attivato per il trasferimento e le cure del caso.

 

Gli accertamenti della Polizia municipale

 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Favignana, che hanno eseguito i rilievi e raccolto gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

La dinamica resta al momento al vaglio degli investigatori. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia avvenuto l’urto tra l’auto elettrica e la bicicletta e ad individuare eventuali responsabilità.









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