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» Giornalismo
04/10/2026 07:00:00

Trapani, CoreTv accende il canale 87: lunedì 5 ottobre al via le trasmissioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2026/trapani-coretv-accende-il-canale-87-lunedi-5-ottobre-al-via-le-trasmissioni-450.jpg

CoreTv inizierà le trasmissioni lunedì 5 ottobre sul canale 87 del digitale terrestre. La nuova emittente nasce dalla cooperativa Media Core, costituita da otto professionisti provenienti dall'esperienza di Telesud: Nicola Baldarotta, Ivan Barraco, Chiara Conticello, Mirko Ditta, Maurizio Macaluso, Guido Novara, Nicola Rach e Nicola Vassallo.

L'avvio della programmazione è fissato alle 10 con la presentazione del palinsesto invernale 2026/2027. A illustrare programmi e contenuti della nuova stagione sarà Maurizio Macaluso, direttore del palinsesto di CoreTv. L'appuntamento sarà riproposto anche nei giorni successivi, così da consentire ai telespettatori di conoscere la programmazione del nuovo canale.

 

La prima giornata di trasmissioni proseguirà alle 13.45 con la prima edizione di “Core Informa”, il telegiornale dell'emittente diretto e condotto da Nicola Baldarotta, direttore responsabile della testata giornalistica.

Il notiziario proporrà quotidianamente notizie di cronaca, politica, attualità, economia, cultura e sport, con particolare attenzione ai fatti e alle realtà del territorio. L'edizione serale di “Core Informa” sarà trasmessa alle 19.45.

 

L'emittente nasce dall'iniziativa degli otto soci della cooperativa Media Core, che hanno scelto di avviare un nuovo progetto editoriale dopo l'esperienza maturata nel settore televisivo. La forma cooperativa rappresenta una delle caratteristiche del progetto, con i professionisti coinvolti direttamente nella gestione e nello sviluppo della nuova realtà.

Tra le tappe che hanno preceduto l'avvio delle trasmissioni c'è l'autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la diffusione sul canale 87 del digitale terrestre.

 

Alla programmazione televisiva si affiancherà inoltre la presenza sulle piattaforme digitali e sui social network, con contenuti destinati a una fruizione anche attraverso il web.

Con l'avvio delle trasmissioni di lunedì 5 ottobre, CoreTv entra quindi nel panorama televisivo locale con una programmazione che comprende informazione, intrattenimento e contenuti dedicati al territorio.









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