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» Dai Comuni
04/10/2026 04:00:00

Mazara, il Comune cerca un gestore per il mercato ittico di piazzetta dello Scalo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2026/mazara-il-comune-cerca-un-gestore-per-il-mercato-ittico-di-piazzetta-dello-scalo-450.jpg

Il Comune di Mazara del Vallo cerca un soggetto interessato alla gestione del mercato ittico all’ingrosso e al dettaglio di piazzetta dello Scalo. L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse finalizzato a una consultazione preliminare del mercato, in vista di una successiva procedura di gara per l’affidamento in concessione della struttura.

L’avviso è stato firmato dal dirigente del 3° settore comunale, l’ingegnere architetto Irene Licari. L’obiettivo è verificare l’interesse degli operatori economici e raccogliere elementi utili alla definizione delle condizioni della futura gestione.

La riqualificazione della struttura

Il mercato ittico è stato recentemente interessato da interventi di riqualificazione infrastrutturale finanziati con circa un milione di euro dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, nell’ambito della Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” del FEAMP PO 2014-2020.

È inoltre previsto un ulteriore intervento, finanziato dal Gal Pesca per circa 150 mila euro, per la fornitura e la collocazione degli arredi.

Le attività previste

L’amministrazione intende valorizzare il mercato ittico, situato nell’area del lungo Mazzaro, attraverso attività legate alla commercializzazione del pescato e alla promozione della pesca e delle produzioni ittiche locali.

Tra le attività previste ci sono la commercializzazione, all’ingrosso e al dettaglio, del pescato e di altri prodotti ittici, anche trasformati, nel rispetto della normativa vigente. Sono inoltre previste iniziative per la valorizzazione del pescato locale e la promozione turistica.

L'ipotesi dell'hub integrato

Gli operatori interessati dovranno presentare una proposta di gestione, accompagnata da una relazione tecnica descrittiva e da una relazione economico-finanziaria. La proposta dovrà specificare se riguarda la gestione del mercato all’ingrosso, di quello al dettaglio oppure di entrambe le attività.

Tra le ipotesi indicate nell’avviso c’è anche la realizzazione di un hub integrato dedicato alla valorizzazione, alla vendita e alla degustazione dei prodotti ittici, oltre che alla promozione e all’organizzazione di esperienze turistiche immersive. Previsto anche l’utilizzo di strumenti di tracciabilità e comunicazione digitale.

Avviso senza gara

La manifestazione di interesse ha carattere esclusivamente esplorativo e non costituisce una proposta contrattuale né l’avvio di una procedura di gara vincolante. Il Comune intende individuare la platea degli operatori potenzialmente interessati alla futura concessione e acquisire elementi utili per la successiva procedura.

Le domande entro il 15 dicembre

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo lavoripubblici@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it entro le ore 12 del 15 dicembre 2026.

La documentazione dovrà comprendere il Modello A allegato all’avviso, una relazione tecnica descrittiva, una relazione economico-finanziaria e la proposta di gestione.

Informazioni e sopralluoghi

Per informazioni e chiarimenti, oltre che per l’eventuale presa visione dei luoghi e della documentazione progettuale, è possibile rivolgersi allo stesso indirizzo Pec oppure ai tecnici comunali Marcello Bua, Salvatore Ferrara e Mario D’Agati.









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