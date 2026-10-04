Marsala, il Comune aderisce all'Ottobre Rosa per la prevenzione del tumori femminili

04/10/2026 02:00:00

Con il mese di ottobre prende il via anche a Marsala il percorso di sensibilizzazione promosso dall’amministrazione comunale in occasione dell’Ottobre Rosa, la campagna dedicata alla prevenzione dei tumori femminili.

L’amministrazione Patti ha avviato una collaborazione con alcuni medici per organizzare ad Amabilina delle giornate dedicate all’ecografia al seno. Le attività saranno precedute da un momento di informazione rivolto alla cittadinanza, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull'importanza dei controlli e della diagnosi precoce.

L’appello della sindaca Patti

«La prevenzione è un gesto di responsabilità verso noi stessi e verso le persone che ci sono accanto», dichiara la sindaca Andreana Patti. «Con questa iniziativa, resa possibile dai medici volontari che ringraziamo, vogliamo contribuire a mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tante donne e le loro famiglie. Il nostro invito è semplice: informarsi, non rimandare i controlli e aderire ai programmi di screening».

Altri appuntamenti nelle prossime settimane

L’amministrazione comunale annuncia inoltre che nelle prossime settimane saranno promosse altre iniziative di sensibilizzazione legate all’Ottobre Rosa.

L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sul tema della prevenzione e favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici.

La città si illumina di rosa

A partire da oggi, inoltre, il Comune illuminerà di rosa alcuni luoghi della città. Un segno simbolico che accompagnerà le iniziative previste nel corso del mese e che vuole richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla prevenzione dei tumori femminili.



