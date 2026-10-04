Trapani, il Mulino della Salina Galia apre ai visitatori con “Le Vie dei Tesori”

04/10/2026 11:23:00

Un pezzo di storia delle saline trapanesi torna visibile al pubblico.

Per la prima volta la Riserva Naturale Orientata “Saline di Trapani e Paceco” aderisce alle giornate de “Le Vie dei Tesori”, grazie a un accordo tra il WWF Italia, ente gestore della Riserva, la Fondazione Le Vie dei Tesori e i proprietari della Salina Galia.

L'iniziativa consente, oggi e domani, di visitare il Mulino della Salina Galia Canino, all'interno dell'area protetta, recentemente recuperato grazie alle risorse del PNRR, con una compartecipazione economica dei proprietari.

Non è soltanto l'apertura di un luogo ai visitatori, ma il risultato concreto di un intervento che punta a salvaguardare una parte della memoria produttiva e paesaggistica del territorio.

I mulini, insieme alle vasche e agli edifici delle saline, rappresentano infatti una componente essenziale dell'identità di questo particolare paesaggio, nato dalla relazione secolare tra uomo e ambiente.

Il recupero del Mulino Galia assume un significato ancora maggiore perché, nell'ambito delle opportunità offerte dal PNRR, la Riserva aveva promosso tra i proprietari delle saline la possibilità di presentare progetti per il recupero dei mulini presenti nell'area protetta. Diverse proposte erano state avviate, ma non tutte sono arrivate alla realizzazione. Quello della Salina Galia è, ad oggi, l'unico intervento effettivamente completato attraverso questa opportunità.

Le macchine del vento

I mulini delle saline non erano semplicemente elementi caratteristici del paesaggio. Erano vere e proprie “macchine ecologiche”, alimentate dalla forza del vento e indispensabili al funzionamento delle saline.

Alcuni servivano a movimentare l'acqua, attraverso la vite o spira di Archimede, permettendo di sollevarla da un livello più basso a uno superiore. Altri venivano utilizzati per macinare il sale dopo la raccolta, grazie a grandi macine in pietra.

Un ruolo fondamentale spettava al mulinaro, che durante la stagione produttiva doveva governare il funzionamento della struttura e orientarla in base alla direzione e all'intensità del vento.

Sulle sei pale venivano montate le caratteristiche vele bianche di "cuttunina", elemento funzionale ma anche fortemente evocativo del paesaggio delle saline.

Un sistema nel quale sole, vento e mare diventavano parte di un unico ciclo produttivo, costruito nel corso dei secoli dall'uomo e ancora oggi riconoscibile nel paesaggio delle saline trapanesi.

L'apertura del Mulino Galia rappresenta anche un auspicio per il futuro. La direttrice della Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco, Silvana Piacentino, sottolinea come tutelare la Riserva significhi non soltanto proteggere la biodiversità, ma anche conservare la storia e l'identità del paesaggio.

«I mulini sono parte integrante delle saline e raccontano un rapporto secolare tra uomo e natura», afferma Piacentino, evidenziando il valore del recupero realizzato alla Salina Galia e auspicando che questo intervento possa diventare un modello per il recupero degli altri mulini ancora presenti nella Riserva.

La visita al Mulino della Salina Galia è possibile nelle giornate di oggi e domani, attraverso il sistema di prenotazione de “Le Vie dei Tesori”.

L'iniziativa mette così insieme turismo culturale, tutela ambientale e memoria del lavoro.



