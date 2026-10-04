Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
04/10/2026 16:00:00

Marenostrum 2026, al via i contest fotografico e video dedicati al Mediterraneo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2026/marenostrum-2026-al-via-i-contest-fotografico-e-video-dedicati-al-mediterraneo-450.jpg

Mazara del Vallo torna al centro del racconto del Mediterraneo con l’ottava edizione di Marenostrum – Festival del Giornalismo e della Fotografia – Mediterraneo Contemporaneo, in programma dal 20 ottobre all’8 novembre 2026.

In vista del festival sono aperte le candidature per due contest, uno fotografico e uno video, rivolti a cittadini, fotografi, videomaker e appassionati. L’obiettivo è raccogliere nuovi sguardi sulla città di Mazara del Vallo e, più in generale, sul Mediterraneo.

Cinque fotografie per raccontare Mazara e il Mediterraneo

Il primo concorso, “Mazara e il Mediterraneo: uno sguardo, cinque fotografie”, è aperto a tutti, senza limiti di età o nazionalità.

Ogni partecipante potrà presentare fino a cinque fotografie dedicate alla città, ai suoi quartieri, al porto, alle tradizioni, alle persone e alle diverse culture che convivono nel territorio. In alternativa, gli scatti potranno concentrarsi sul Mediterraneo, raccontandone paesaggi, incontri, attività lavorative, ambiente e vita quotidiana.

Le fotografie potranno essere presentate singolarmente oppure come serie.

Un minuto per raccontare il Mediterraneo

Il secondo contest, “Il Mediterraneo in 60 secondi”, è invece dedicato ai video. I partecipanti potranno realizzare un filmato della durata massima di un minuto utilizzando smartphone, videocamere o altri dispositivi.

Il tema potrà essere affrontato liberamente, attraverso immagini e linguaggi differenti. Il mare, le persone, le tradizioni, le questioni sociali e ambientali e la quotidianità dei territori mediterranei potranno diventare gli elementi di un breve racconto audiovisivo.

Opere finaliste al Teatro Garibaldi

La partecipazione ai due contest è gratuita. Le opere dovranno essere inviate entro il 3 novembre 2026, seguendo le modalità indicate nei regolamenti ufficiali.

I lavori saranno valutati da una giuria di esperti, che terrà conto dell’originalità, della qualità tecnica e della capacità di interpretare il tema proposto.

Le opere finaliste delle due categorie saranno presentate al pubblico durante una serata speciale al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo, prevista nel weekend conclusivo del festival. Nel corso dell’appuntamento saranno proclamati i vincitori e consegnati i riconoscimenti.

Per il concorso fotografico è previsto anche il Premio del Pubblico: le fotografie finaliste potranno essere votate dagli utenti attraverso i canali social ufficiali di Marenostrum.

Come partecipare

Le candidature devono essere inviate entro il 3 novembre 2026 all’indirizzo marenostrumsicily@gmail.com, seguendo le indicazioni contenute nei regolamenti dei due concorsi, disponibili attraverso i canali ufficiali del Festival Marenostrum.



Cultura | 2026-10-03 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/musei-gratis-festival-e-concerti-il-weekend-nel-trapanese-250.jpg

Musei gratis, festival e concerti: il weekend nel Trapanese

L'ultimo giro tra palazzi e luoghi insoliti con Le Vie dei Tesori, birra e concerti nel cuore di Trapani, il finale di Insolito Marsala. Ma anche arte contemporanea a Gibellina, natura e arrampicata a Erice, musei e parchi archeologici gratuiti...







Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...