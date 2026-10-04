Marenostrum 2026, al via i contest fotografico e video dedicati al Mediterraneo

04/10/2026 16:00:00

Mazara del Vallo torna al centro del racconto del Mediterraneo con l’ottava edizione di Marenostrum – Festival del Giornalismo e della Fotografia – Mediterraneo Contemporaneo, in programma dal 20 ottobre all’8 novembre 2026.

In vista del festival sono aperte le candidature per due contest, uno fotografico e uno video, rivolti a cittadini, fotografi, videomaker e appassionati. L’obiettivo è raccogliere nuovi sguardi sulla città di Mazara del Vallo e, più in generale, sul Mediterraneo.

Cinque fotografie per raccontare Mazara e il Mediterraneo

Il primo concorso, “Mazara e il Mediterraneo: uno sguardo, cinque fotografie”, è aperto a tutti, senza limiti di età o nazionalità.

Ogni partecipante potrà presentare fino a cinque fotografie dedicate alla città, ai suoi quartieri, al porto, alle tradizioni, alle persone e alle diverse culture che convivono nel territorio. In alternativa, gli scatti potranno concentrarsi sul Mediterraneo, raccontandone paesaggi, incontri, attività lavorative, ambiente e vita quotidiana.

Le fotografie potranno essere presentate singolarmente oppure come serie.

Un minuto per raccontare il Mediterraneo

Il secondo contest, “Il Mediterraneo in 60 secondi”, è invece dedicato ai video. I partecipanti potranno realizzare un filmato della durata massima di un minuto utilizzando smartphone, videocamere o altri dispositivi.

Il tema potrà essere affrontato liberamente, attraverso immagini e linguaggi differenti. Il mare, le persone, le tradizioni, le questioni sociali e ambientali e la quotidianità dei territori mediterranei potranno diventare gli elementi di un breve racconto audiovisivo.

Opere finaliste al Teatro Garibaldi

La partecipazione ai due contest è gratuita. Le opere dovranno essere inviate entro il 3 novembre 2026, seguendo le modalità indicate nei regolamenti ufficiali.

I lavori saranno valutati da una giuria di esperti, che terrà conto dell’originalità, della qualità tecnica e della capacità di interpretare il tema proposto.

Le opere finaliste delle due categorie saranno presentate al pubblico durante una serata speciale al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo, prevista nel weekend conclusivo del festival. Nel corso dell’appuntamento saranno proclamati i vincitori e consegnati i riconoscimenti.

Per il concorso fotografico è previsto anche il Premio del Pubblico: le fotografie finaliste potranno essere votate dagli utenti attraverso i canali social ufficiali di Marenostrum.

Come partecipare

Le candidature devono essere inviate entro il 3 novembre 2026 all’indirizzo marenostrumsicily@gmail.com, seguendo le indicazioni contenute nei regolamenti dei due concorsi, disponibili attraverso i canali ufficiali del Festival Marenostrum.



