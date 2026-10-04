Trapani, che partita: battuta la capolista Reggina

04/10/2026 17:40:00

Il Trapani torna ad essere il Trapani e supera 1-0 la Reggina nell'incontro di cartello della sesta giornata del campionato di serie D. Per i granata un successo che consente di eliminare il segno meno in classifica, perché con questa affermazione i trapanesi annullano la penalizzazione di cinque punti e salgono ad uno, agganciando all'ultimo posto l'Enna.

Il nuovo corso di Misiti, quindi, continua a dare i suoi frutti, perché la vittoria è arrivata grazie ad una prestazione di assoluto livello. Il successo è stato meritato con i granata che hanno messo in grandissima difficoltà i calabresi.

Il Trapani è stato capace di mettere in campo una attenzione totale ed una aggressione che non ha concesso spazio ai rivali. La partita è stata molto equilibrata, con le due formazioni che si sono fronteggiate a testa alta, giocando con lo scopo di sbloccare il risultato.

E i granata ci sono andati vicini sul finire della prima frazione, quando Leveque ha lasciato partire un magnifico tiro a giro che era indirizzato sul secondo palo.

Ma la palla non è finita in fondo alla rete per lo strepitoso intervento del portiere Lagonigro che si è disteso e con la mano di richiamo ha indirizzato la sfera sulla traversa.

Nel secondo tempo la Reggina ha provato ad alzare in baricentro, trovando maggiori spazi per far male al Trapani, ma quando gli avanti calabresi riuscivano a tirare verso la porta granata, a dire di no era il portiere Simoni, autore di un paio di interventi di ottima fattura, distendendosi e smanacciando il pallone in angolo.

La Reggina si è fatta prendere dalla frenesia di far gol, e il Trapani ha cominciato a far male in contropiede, creando un paio di occasioni che avrebbero potuto sbloccare il punteggio.

Poi, a farlo, è stato Jallow all'83. L'attaccante granata ha raccolto un perfetto cross dalla sinistra e in scivolata ha indirizzato sul primo palo di Lagonigro, con il portiere reggino che, invece, si era tuffato sul secondo.

Negli ultimi minuti assalto calabrese, ma la difesa del Trapani, pur se presa d'assalto, è riuscita a difendere il vantaggio, meritandosi un successo che rilancia i granata, infondendo grande fiducia per il prosieguo della stagione.



