Calcio: nasce la 91025 Marsala e partirà dalla Terza Categoria 

04/10/2026 12:30:00

Il calcio marsalese si arricchisce di una nuova realtà. Nasce la 91025 Marsala, società che si prepara ad affrontare per la prima volta il prossimo campionato di calcio a 11 - FIGC – Terza Categoria, Girone di Trapani, con l'obiettivo di costruire non soltanto una squadra, ma un progetto sportivo e sociale fortemente legato alla città. Alla base dell'iniziativa ci sono la passione per il calcio, la valorizzazione dei giovani e la volontà di creare uno spazio capace di mettere insieme persone, storie e culture differenti, facendo dello sport uno strumento di aggregazione, integrazione e appartenenza. A guidare la società è una figura femminile, la Presidente Dott.ssa Laura Saladino, Laureata in Scienze Motorie, con titoli CONI di Preparatore Atletico con diploma di 1° e 2° livello, Istruttrice e Tecnico SNaQ CONI in Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness, istruttrice ACSI e Tecnico Sportivo Coni disciplina Kitesurfing, Chinesiologa, Coach Nutrizionale e Laureanda in Scienze della Nutrizione e Nutraceutica.

La Presidente presenta così l'inizio della nuova avventura: “È con grande entusiasmo che annunciamo l'iscrizione ufficiale della nostra squadra al prossimo campionato di Terza Categoria. Partiamo dalla base del calcio dilettantistico con un obiettivo chiaro; creare una realtà solida, unita e fondata su valori sani come la passione, il rispetto e il senso di appartenenza al nostro territorio. Prima ancora dei risultati, vogliamo costruire un gruppo di cui tutta la comunità possa andare fiera. Ai giocatori e allo staff tecnico auguro buon lavoro per questa sfida. Uno degli elementi caratterizzanti della 91025 Marsala sarà la dimensione sociale del progetto e ci auguriamo che questa nuova realtà possa suscitare curiosità, interesse e partecipazione, avvicinando sempre più persone a chi vorrà accompagnarci in questo percorso”.



