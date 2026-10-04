Calcio: nasce la 91025 Marsala e partirà dalla Terza Categoria
Il calcio marsalese si arricchisce di una nuova realtà. Nasce la 91025 Marsala, società che si prepara ad affrontare per la prima volta il prossimo campionato di calcio a 11 - FIGC – Terza Categoria, Girone di Trapani, con l'obiettivo di costruire non soltanto una squadra, ma un progetto sportivo e sociale fortemente legato alla città. Alla base dell'iniziativa ci sono la passione per il calcio, la valorizzazione dei giovani e la volontà di creare uno spazio capace di mettere insieme persone, storie e culture differenti, facendo dello sport uno strumento di aggregazione, integrazione e appartenenza. A guidare la società è una figura femminile, la Presidente Dott.ssa Laura Saladino, Laureata in Scienze Motorie, con titoli CONI di Preparatore Atletico con diploma di 1° e 2° livello, Istruttrice e Tecnico SNaQ CONI in Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness, istruttrice ACSI e Tecnico Sportivo Coni disciplina Kitesurfing, Chinesiologa, Coach Nutrizionale e Laureanda in Scienze della Nutrizione e Nutraceutica.
La Presidente presenta così l'inizio della nuova avventura: “È con grande entusiasmo che annunciamo l'iscrizione ufficiale della nostra squadra al prossimo campionato di Terza Categoria. Partiamo dalla base del calcio dilettantistico con un obiettivo chiaro; creare una realtà solida, unita e fondata su valori sani come la passione, il rispetto e il senso di appartenenza al nostro territorio. Prima ancora dei risultati, vogliamo costruire un gruppo di cui tutta la comunità possa andare fiera. Ai giocatori e allo staff tecnico auguro buon lavoro per questa sfida. Uno degli elementi caratterizzanti della 91025 Marsala sarà la dimensione sociale del progetto e ci auguriamo che questa nuova realtà possa suscitare curiosità, interesse e partecipazione, avvicinando sempre più persone a chi vorrà accompagnarci in questo percorso”.
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