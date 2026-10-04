Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
04/10/2026 12:30:00

Calcio: nasce la 91025 Marsala e partirà dalla Terza Categoria 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2026/calcio-nasce-la-91025-marsala-e-partira-dalla-terza-categoria-450.jpg

Il calcio marsalese si arricchisce di una nuova realtà. Nasce la 91025 Marsala, società che si prepara ad affrontare per la prima volta il prossimo campionato di calcio a 11 - FIGC – Terza Categoria, Girone di Trapani, con l'obiettivo di costruire non soltanto una squadra, ma un progetto sportivo e sociale fortemente legato alla città. Alla base dell'iniziativa ci sono la passione per il calcio, la valorizzazione dei giovani e la volontà di creare uno spazio capace di mettere insieme persone, storie e culture differenti, facendo dello sport uno strumento di aggregazione, integrazione e appartenenza. A guidare la società è una figura femminile, la Presidente Dott.ssa Laura Saladino, Laureata in Scienze Motorie, con titoli CONI di Preparatore Atletico con diploma di 1° e 2° livello, Istruttrice e Tecnico SNaQ CONI in Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness, istruttrice ACSI e Tecnico Sportivo Coni disciplina Kitesurfing, Chinesiologa, Coach Nutrizionale e Laureanda in Scienze della Nutrizione e Nutraceutica.

La Presidente presenta così l'inizio della nuova avventura: “È con grande entusiasmo che annunciamo l'iscrizione ufficiale della nostra squadra al prossimo campionato di Terza Categoria. Partiamo dalla base del calcio dilettantistico con un obiettivo chiaro; creare una realtà solida, unita e fondata su valori sani come la passione, il rispetto e il senso di appartenenza al nostro territorio. Prima ancora dei risultati, vogliamo costruire un gruppo di cui tutta la comunità possa andare fiera. Ai giocatori e allo staff tecnico auguro buon lavoro per questa sfida. Uno degli elementi caratterizzanti della 91025 Marsala sarà la dimensione sociale del progetto e ci auguriamo che questa nuova realtà possa suscitare curiosità, interesse e partecipazione, avvicinando sempre più persone a chi vorrà accompagnarci in questo percorso”.









Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...