Volley: esordio in trasferta pèr la Sigel Seap Marsala Volley sul campo della CBL Costa Volpino

03/10/2026 15:03:00

È tempo di scendere in campo. L’attesa è finalmente finita per la Sigel Seap Marsala Volley, pronta a inaugurare la sua avventura nel campionato di Serie A2 Fineco. Per le biancoazzurre di capitan Giulia Caserta il sipario sulla nuova e affascinante stagione a girone unico si alzerà ufficialmente domenica 4 ottobre, con fischio d’inizio fissato alle ore 17:00, sul parquet del PalaCbl. Ad attendere le biancoazzurre lilibetane ci saranno le padrone di casa della CBL Costa Volpino guidate da Coach Luciano Cominetti.

Un esordio esterno dal coefficiente di difficoltà altissimo per la formazione guidata da Coach Dino Guadalupi. Le lombarde, presentate ai nastri di partenza con un roster profondamente rinnovato, andranno a caccia della prima affermazione casalinga, provando a replicare il copione dello scorso anno, quando le due compagini si trovarono di fronte proprio nella giornata inaugurale. Dal canto suo, il Marsala Volley si affaccia a questa prima trasferta stagionale forte di un’ottima coesione del gruppo squadra, di una preparazione meticolosa condotta in questi mesi e dell'inevitabile fattore sorpresa che accompagna sempre il debutto ufficiale in un torneo così lungo e competitivo.

A suonare la carica in vista della sfida è la capitana biancoazzurra, Giulia Caserta, che fotografa così lo spirito del gruppo alla vigilia della partenza: “Tutto può succedere, è la prima di Campionato ed è difficile dire che risposta avremo in campo. Il morale è buono e stiamo partendo per la sfida contro Costa Volpino con la consapevolezza di aver lavorato sodo e di aver preparato la sfida al meglio delle nostre capacità. Abbiamo un gruppo squadra molto coeso che fisicamente sta molto bene e pensiamo di poter dire la nostra in questa prima uscita dalle mura amiche, ce lo siamo detto più volte: sarà il battesimo del fuoco in un torneo in cui non ci si potrà risparmiare sia fisicamente che mentalmente. Non vediamo l'ora di scendere in campo.”. Tutto è pronto, la nuova stagione della Sigel Seap Marsala Volley è ufficialmente iniziata.



