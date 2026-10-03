Sofia Goggia riparte da Favignana

03/10/2026 17:55:00

Dalla neve al mare di Favignana. Sofia Goggia ha scelto le Egadi per rimettere in moto il fisico dopo un settembre complicato e quasi un mese senza allenamenti. La campionessa azzurra di sci alpino in questi giorni sta lavorando nelle strutture del CrossFit Egadi insieme al preparatore Matteo Artina. Una presenza che non è passata inosservata sull’isola, dove Goggia è stata ricevuta anche al Comune dal sindaco Giuseppe Pagoto.

«Oggi ho salutato al Comune la grandissima Sofia Goggia», ha scritto Pagoto sui social, ricordando il palmarès dell'atleta e il suo legame con le Egadi, in particolare con Marettimo.

La ripartenza dopo le infezioni virali

Per Goggia quello di Favignana non è soltanto un soggiorno siciliano. È soprattutto il luogo scelto per ricominciare ad allenarsi dopo due infezioni virali che, dall'inizio di settembre, l'avevano costretta a interrompere la preparazione svolta a Ushuaia, in Patagonia.

La stessa sciatrice ha definito il lavoro svolto al CrossFit Egadi come una «prima parvenza di allenamento, dopo un mese di inattività». È accompagnata dal preparatore Matteo Artina e sta riprendendo gradualmente palestra e lavoro atletico.

Il calendario, intanto, corre: il primo possibile appuntamento della nuova stagione di Coppa del Mondo è il gigante di Sölden del 24 ottobre, sul ghiacciaio del Rettenbach.

Tre Olimpiadi, tre medaglie in discesa

Goggia arriva alle Egadi pochi mesi dopo il bronzo conquistato nella discesa libera di Milano Cortina 2026. Un risultato che l'ha resa la prima sciatrice a salire sul podio olimpico della discesa per tre edizioni consecutive: oro a PyeongChang 2018, argento a Pechino 2022 e bronzo a Cortina nel 2026.

Insomma, non esattamente una turista qualunque.

Favignana punta sullo sport

La presenza di Goggia arriva inoltre alla vigilia di un fine settimana particolarmente importante per lo sport sull'isola. Dal 9 all'11 ottobre Favignana ospiterà la sesta edizione di Inside The Island, competizione dedicata al CrossFit e al functional fitness.

Secondo quanto annunciato dal sindaco Pagoto, nei prossimi giorni arriveranno sull'isola oltre mille atleti e nelle prossime settimane dovrebbero inoltre partire i lavori per la realizzazione di una nuova area fitness.

Favignana, insomma, prova ad allungare la stagione turistica anche attraverso lo sport. E intanto può vantare una testimonial d'eccezione, arrivata alle Egadi per ritrovare la forma prima di tornare sulla neve.



